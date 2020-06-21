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21.06.2020 13:01
Рубрика: Власть

Крашенинников: Обсуждение кандидатур министров будет проходить публично

Текст: Владислав Куликов
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников в ходе горячей линии с читателями "РГ" сообщил, что кандидаты в министры будут представлять перед депутатами свои программы, а обсуждение будет проходить публично. При этом он подчеркнул, что опыт обсуждения претендентов на министерские посты депутатами существовал еще в Советском Союзе.

"У нас федеральные министры, за исключением силовиков, будут назначаться в Госдуме, - рассказал Павел Крашенинников. - Такая норма существовала еще в Советском Союзе, когда был Верховный Совет. Тогда все министры назначались именно на пленарном заседании соответствующей палаты. Я некоторое время работал экспертом в Верховном Совете РСФСР, очень хорошо помню, как кандидат в министры первоначально выступал на заседании комитета, потом на пленарном заседании. Вот эту функцию теперь президент с премьер-министром передали в Госдуму и Совет Федерации".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По его мнению, это очень важное изменение. "Будущий министр должен будет убедить депутатов проголосовать за себя, отстоять свои профессиональные качества, свою программу, - продолжил Павел Крашенинников. - Все это будет происходить не только на глазах депутатов, но на глазах общества. Это будут показывать, все будут видеть, кто это, что это, как он ответил на вопрос. Если он профнепригоден, значит, его отклонят. Если он профпригоден, значит, пойдет дальше, будет работать федеральным министром. Здесь компетенция передается в парламент, и парламент усиливает свою роль".

Что касается силовиков, то их кандидатуры будет обсуждать Совет Федерации. "Назначение, конечно, будет за президентом. Но согласование будет идти публично. Точно также люди будут выступать, доказывать свою компетентность", подчеркнул сопредседатель рабочей группы.

Полный текст "горячей линии" читайте в ближайших номерах "РГ"

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