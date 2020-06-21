Пять секретных кнопок автомобиля, о которых многие не знают

Подавляющее большинство водителей пользуется в салоне стандартным набором управляющих кнопок. Но в современном автомобиле имеются редко использующиеся клавиши, о назначении которых многие либо не догадываются, либо не вполне точно представляют, как такие элементы управления работают. Раскроем "загадки" таких устройств.

Клавиша Shift Lock Release

В панель селектора автоматизированной коробки передач, как правило, врезана небольшая клавиша или паз, который нередко бывает прикрыт пластиковой заглушкой. Назначение такого элемента - разблокировать селектор трансмиссии при выключенном двигателе.

Этот алгоритм может понадобиться, когда не удается запустить мотор, но вам необходимо выйти из режима Parking (для перемещения или буксировки автомобиля в случае его поломки или аварии).

В таком случае вы нажимаете кнопку (иногда для этого приходится применить жало ключа зажигания или отвертку), и не отпуская ее, переводите рычаг в нейтральное положение. После этого кнопка отпускается с тем, чтобы машину можно было перекатить или погрузить на эвакуатор на "нейтрали".

Кнопка сигнализации (Valet)

В различных моделях миниатюрные управляющие кнопки Valet намеренно маскируют при установке системы сигнализации. О местоположении "тайной" кнопки вы узнаете либо из мануала автомобиля, либо от дилера, который производил установку или от прежнего владельца, если машина подержанная. Обычно такие клавиши монтируют под передней панелью, под рулевой колонкой, в перчаточном ящике, под пепельницей или у рычага стояночного тормоза.

Такая кнопка понадобится, когда сработавшую сигнализацию не удается отключить с брелока-транспондера или когда последний сломался. Загвоздка состоит в том, что владелец должен знать алгоритм нажатий кнопки Valet.

Клавишу нужно утапливать несколько раз, выдерживая заданные паузы. Количество нажатий зависят от марки и настроек охранного оборудования. Чтобы отключить режим Valet на машине с заведенным мотором, через 10-15 секунд после пуска последнего нажимают и длительно удерживают эту потайную клавишу.

Кнопка отключения подушки безопасности

Наиболее часто отключают подушку безопасности переднего пассажира, если этот пассажир - маленький ребенок в детском кресле, беременная женщина или человек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Иногда передний "айрбег" принудительно отключают и тогда, когда человек - например фотограф, технический специалист и т.п. по роду деятельности должен ехать на переднем пассажирском кресле не пристегнутым. Во всех таких случаях из двух зол выбирают меньшее и отключают "айрбег", чтобы исключить его агрессивное воздействие в случае аварии.

Чтобы отключить правую фронтальную подушку безопасности, нужно разблокировать замок-переключатель в вещевом ящике или с правой стороны передней панели (в ее торце) с помощью жала ключа-брелока.

Для этого предварительно выключается зажигание, ключ вставляется в соответствующий паз деактивации подушки и проворачивается против часовой стрелки - в положение Off. Впрочем, на некоторых моделях, как правило премиального сегмента, "айрбег" отключается программно - через меню борткомпьютера. Есть и такие продвинутые автомобили, где "умная" электроника определяет присутствие на правом переднем кресле ребенка в детском кресле и деактивирует "айрбег" автоматически.

Кнопка открывания стекол и багажника

Далеко не все знают, что на большинстве современных моделей вы можете дистанционно открыть или закрыть все боковые стекла.

Такой алгоритм будет полезен, если вы хотите, например, проветрить салон, или обеспечить более громкое звучание автомобильной магнитолы. Для этого нужно нажать и в течение нескольких секунд удерживать клавишу разблокировки центрального замка.

В свою очередь после длительного удерживания клавиши открывания багажника на ключе-транспондере, крышка багажного отделения приподнимется на пару сантиметров, если даже ваш автомобиль не оборудован сервоприводом двери или крышки багажника.

Кнопка детского замка

Механизм блокировки замков задних дверей будет весьма полезен, если вы перевозите на заднем ряду маленьких детей. Для того, чтобы ваше чадо не смогло открыть дверь (например, во время движения), следует повернуть отверткой или жалом ключа зажигания фиксатор в торце двери.

В более дорогих моделях блокировка задних дверей включается автоматически - клавишами на подлокотнике двери водителя. Можно заблокировать как замок двери, так и открывание ее стекла. Активация и деактивация производится при запущенном двигателе. Когда такая электронная блокировка активна, задние двери можно открыть снаружи. Или, как вариант, это можно сделать через панель управления на двери водителя. При этом действующая настройка будет сохраняться даже после остановки двигателя.