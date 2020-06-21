Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

В результате нападения мужчины с ножом в английском городе Рединге погибли три человека. Об этом сообщили в полицейском управлении по региону долины реки Темзы, отметив, что еще трое получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Уже началось расследование убийств, пишет РИА Новости. Старший суперинтендант полиции Иен Хантер сообщил, что на данный момент произошедшее не рассматривается как террористический акт.

Напомним, в субботу вечером злоумышленник напал с ножом на гуляющих в парке людей. Он был оперативно задержан и помещен под стражу. Нападавшим оказался 25-летний житель Рединга.