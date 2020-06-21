Посол РФ назвал число находящихся в тюрьма США россиян

Около 100 граждан России находятся сейчас в американских тюрьмах. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отметив, что по надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают медицинского обслуживания и лекарств, ограничивают в звонках родственникам.

По его словам, озабоченность вызывает практика ареста россиян в третьих странах по запросу Вашингтона. С 2008 года зафиксировано 53 таких случая. "Мы отвергаем такие действия США, осуждаем развернутую американской стороной "охоту" на наших граждан", - цитирует ТАСС посла.

Дипломат выразил надежду, что соотечественники смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года. В России ожидают, что американские власти учтут уже отбытые россиянами сроки заключения.

Напомним, в мае Анатолий Антонов написал открытое письмо Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем с просьбой освободить находящихся в американских тюрьмах россиян из-за ухудшения ситуации с корнавирусом. Проявить гуманизм на фоне пандемии ранее призывал министр иностранных дел России Сергей Лавров в послании, адресованном госсекретарю США Майку Помпео.