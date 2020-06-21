Пушков прокомментировал снос памятников в США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.

Он напомнил, что "протестующие", а на деле погромщики, снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки. "И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие", - написал российский сенатор в своем Twitter. Он также задался вопросом, жаждет ли кто-то еще поставить США в пример другим странам? "Это время закончилось. Миф о "граде на холме" мертв", - подчеркнул Пушков.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США прокатилась волна протестов, и начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси тоже выступила с призывом убрать статуи всех конфедератов из здания парламента.