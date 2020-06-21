Путин: Россия не поругалась с Украиной

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения​​​. Во-вторых, мы не "приобрели" - народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии, хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением", - заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношениях с Украиной.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - пояснил президент.

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву. "Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - сказал он.

Комментируя заявления лидера Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, президент сказал, что умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной - значит, нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа.