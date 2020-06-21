Кинологи рассказали о службе собак в ОМОН

Основная специализация собак Главного управления Росгвардии по Москве - минно-розыскная служба. Среди служебных собак такие породы, как немецкие, бельгийские, восточно-европейские овчарки, а также лабрадоры.

От уровня подготовки собаки зависит очень многое, так как кинологи вместе со своими четвероногими напарниками вносят огромный вклад в обеспечение общественной безопасности в Москве. Ни одно массовое мероприятие в городе не обходится без их участия.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что кинологи столичного подразделения ОМОН будут задействованы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период проведения Парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об особенностях работы со своей напарницей бельгийской овчаркой по кличке Ракета рассказала младший инспектор-кинолог ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве прапорщик полиции Оксана Стоецкая.

- Мы работаем в паре с бельгийской овчаркой малинуа. Рабочий день начинается с выгула Ракеты. Затем мы приступаем к тренировкам по поиску автотранспорта, поиску на местности, а также по обнаружению имитаторов подозрительных предметов, - рассказала прапорщик полиции.

По словам Оксаны, важно, чтобы служебная собака была активной, подвижной, легко обучаемой и, самое главное, преданной.

- Одна из основ нашей службы - взаимопонимание кинолога с собакой. Это фундамент слаженной и продуктивной работы. А от наших грамотных действий зависит безопасность огромного количества людей, - добавила Стоецкая.

Каждый кинолог сам выбирает себе щенка в специализированном питомнике, ориентируясь на характер и темперамент будущего напарника.

На начальном этапе служебная собака проходит общий курс дрессировки и только после этого наступает специальный этап обучения.

Справка "РГ"

Впервые собак привлекли к раскрытию преступлений в начале XX века. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге был учрежден первый на то время полицейский питомник, при котором работали дрессировщики - поэтому эта дата легла в основу профессионального праздника кинологов.

Собаки играли большую роль во времена Великой Отечественной войны. В то время на фронт было "призвано" более 70 тысяч четвероногих бойцов, из которых сформировано 168 отдельных отрядов. Среди них собаки-связисты, собаки сторожевой службы, собаки-санитары, а также собаки-саперы.