Кинологи рассказали о службе собак в ОМОН

Новости

Волков прокомментировал поражение от Блэйдса в Лас-Вегасе 09:11
МЧС предупреждает жителей Подмосковья об ухудшении погоды 08:59
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию 08:33
Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона 08:13
Пушков прокомментировал снос памятников в США 07:45
Военнослужащие ТОФ спасли "горящий" катер в Уссурийском заливе 07:09
Найдено самое безопасное место в США на период пандемии 07:00
Волков проиграл Блэйдсу в главном поединке турнира UFC 06:51
Пожар произошел в Центре помощи детям под Калининградом 06:36
Коалиция США объявила об уничтожении трех лагерей ДАИШ в Ираке 06:23
В трех регионах ДФО объявили штормовое предупреждение 06:17
В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда" 06:03
NBC News: На митинге Трампа не соблюдались рекомендации по борьбе с COVID-19 05:36
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу 05:22
На Урале появился первый автосервис с глухими механиками 05:00
В Бурятии произошло ощутимое землетрясение 04:49
Посол РФ назвал число находящихся в тюрьмах США россиян 04:31
Завершено следствие по делу расстрелявшего сослуживцев срочника 04:20
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге 04:07
На Украине обнаружили тайник с документами 70-летней давности 03:39
Гидрометцентр: Аномальное тепло идет на север азиатской части России 03:10
Власти США намерены лишить Болтона доходов от скандальной книги 02:37
На западе Германии установили первый памятник Ленину 01:54
СМИ: Матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен 01:28
СМИ сообщили о теракте в английском Рединге 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
21.06.2020 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кинологи рассказали о службе собак в ОМОН

Текст: Михаил Фалалеев
Основная специализация собак Главного управления Росгвардии по Москве - минно-розыскная служба. Среди служебных собак такие породы, как немецкие, бельгийские, восточно-европейские овчарки, а также лабрадоры.
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии

От уровня подготовки собаки зависит очень многое, так как кинологи вместе со своими четвероногими напарниками вносят огромный вклад в обеспечение общественной безопасности в Москве. Ни одно массовое мероприятие в городе не обходится без их участия.

Фото: pixabay.com
Кинологи составили топ-5 лучших пород собак для детей

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что кинологи столичного подразделения ОМОН будут задействованы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период проведения Парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об особенностях работы со своей напарницей бельгийской овчаркой по кличке Ракета рассказала младший инспектор-кинолог ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве прапорщик полиции Оксана Стоецкая.

- Мы работаем в паре с бельгийской овчаркой малинуа. Рабочий день начинается с выгула Ракеты. Затем мы приступаем к тренировкам по поиску автотранспорта, поиску на местности, а также по обнаружению имитаторов подозрительных предметов, - рассказала прапорщик полиции.

По словам Оксаны, важно, чтобы служебная собака была активной, подвижной, легко обучаемой и, самое главное, преданной.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Кинологи рассказали, как отучить собаку лаять по ночам

- Одна из основ нашей службы - взаимопонимание кинолога с собакой. Это фундамент слаженной и продуктивной работы. А от наших грамотных действий зависит безопасность огромного количества людей, - добавила Стоецкая.

Каждый кинолог сам выбирает себе щенка в специализированном питомнике, ориентируясь на характер и темперамент будущего напарника.

На начальном этапе служебная собака проходит общий курс дрессировки и только после этого наступает специальный этап обучения.

Справка "РГ"

Впервые собак привлекли к раскрытию преступлений в начале XX века. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге был учрежден первый на то время полицейский питомник, при котором работали дрессировщики - поэтому эта дата легла в основу профессионального праздника кинологов.

Собаки играли большую роль во времена Великой Отечественной войны. В то время на фронт было "призвано" более 70 тысяч четвероногих бойцов, из которых сформировано 168 отдельных отрядов. Среди них собаки-связисты, собаки сторожевой службы, собаки-санитары, а также собаки-саперы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Новые госнаграды в ближайшее время вручат врачам за борьбу с COVID-19
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
Пушков прокомментировал снос памятников в США
Где в России лучше всего будет видно кольцеобразное затмение 21 июня
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Волков проиграл Блэйдсу в главном поединке турнира UFC
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина