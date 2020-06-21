Новости

СМИ: Матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен 01:28
СМИ сообщили о теракте в английском Рединге 00:53
Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса 00:33
"Краснодар" согласился на перенос матча с "Динамо" 00:09
В Бельгии бургомистр Брюгге ранен ножом при нападении 00:06
В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом 20.06.2020
"Динамо" не вылетело на матч с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса 20.06.2020
Австрийские СМИ: Путин призывает к ответственности государств 20.06.2020
Музей Победы подготовил новую экскурсию посвященную Дню медицинского работника 20.06.2020
В "автономной зоне" Сиэтла в результате стрельбы погиб человек 20.06.2020
Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с "Зенитом" 20.06.2020
В Крыму дождем смыло в реку строительный вагончик с человеком внутри 20.06.2020
У футболиста "Динамо" Н’Жи обнаружен коронавирус перед игрой с "Краснодаром" 20.06.2020
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина 20.06.2020
В Москве идет благоустройство парков по программе "Мой район" 20.06.2020
В Симферополе сильный ливень затопил улицы 20.06.2020
В столице выпало до 70 процентов месячной нормы осадков 20.06.2020
Где в России лучше всего будет видно кольцеобразное затмение 21 июня 20.06.2020
Трамп уверен в необходимости наказания Болтона за публикацию мемуаров 20.06.2020
Власти Мурманской области отменят карантин для приезжих 20.06.2020
Звезда ситкома "Сваты" Федор Добронравов уволился из театра 20.06.2020
Под Иваново два человека погибли при пожаре в частном доме 20.06.2020
ЦОДД: Все крупные подтопления в Москве ликвидированы 20.06.2020
Фрегат ЧФ завершил демонстрацию флага России в Индийском океане 20.06.2020
Метеорологи предупредили о заморозках в ряде регионов страны 20.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
21.06.2020 00:09
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" согласился на перенос матча с "Динамо"

Текст: Артур Нанян

Ситуация вокруг игры 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо" остается неопределенной. По информации "Спорт-Экспресс", столичный клуб получил согласие от соперника на перенос матча, намеченный на сегодня, 21 июня.

"Динамо" не вылетело на матч с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса

Однако окончательное решение по данному вопросу остается за Премьер-лигой. В "Динамо" рассчитывают, что возможность на перенос при согласии двух команд, о которой говорили по поединку "Сочи" - "Ростов", останется в силе. Если же "бело-голубым" откажут в их просьбе, то им придется выставить на матч против одного из лидеров первенства дублирующий состав.

Чуть ранее стало известно о положительных тестах на COVID-19 у двух футболистов "Динамо" - Клинтона Н"Жи и Шарля Каборе. Наличие инфекции также подозревают у Себастьяна Шиманьского.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва ЮФО ЮФО Краснодарский край Краснодар Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Новые госнаграды в ближайшее время вручат врачам за борьбу с COVID-19
Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы
Косачев: Договор по вооружениям должен отвечать интересам РФ и КНР
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля
Как Пекин готовится к зимней Олимпиаде-2022
Тур в чемпионате России по футболу посвятят медикам, борющимся с COVID-19