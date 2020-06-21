"Краснодар" согласился на перенос матча с "Динамо"

Ситуация вокруг игры 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо" остается неопределенной. По информации "Спорт-Экспресс", столичный клуб получил согласие от соперника на перенос матча, намеченный на сегодня, 21 июня.

Однако окончательное решение по данному вопросу остается за Премьер-лигой. В "Динамо" рассчитывают, что возможность на перенос при согласии двух команд, о которой говорили по поединку "Сочи" - "Ростов", останется в силе. Если же "бело-голубым" откажут в их просьбе, то им придется выставить на матч против одного из лидеров первенства дублирующий состав.

Чуть ранее стало известно о положительных тестах на COVID-19 у двух футболистов "Динамо" - Клинтона Н"Жи и Шарля Каборе. Наличие инфекции также подозревают у Себастьяна Шиманьского.