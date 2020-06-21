Мэр Калуги призвал не судить строго девушек, танцевавших у мемориала

Исполняющий обязанности главы Калуги Дмитрий Денисов считает, что девушки, танцевавшие полуобнаженными на фоне мемориала Победы, не хотели кого-либо оскорбить.

- Очень важно выяснить их мотивы. Судя по тому, что я увидел, там не было намерения кого-то оскорбить. Это значимое место для нашего города. Но фонтану более полусотни лет: в советское время там мальчишки собирали мелочь, в 90-е купались десантники. Я считаю, что к событию привлечено чрезмерное внимание, - сказал чиновник РИА Новости.

Денисов выразил надежду, что возобладают рассудок и здравый смысл, для девушек все окончится благополучно и они сделают необходимые выводы.

Калужская полиция начала проверку 18 июня, после появления в соцсетях ролика с девушками, танцующими в нижнем белье в фонтане на площади Победы.