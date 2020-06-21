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21 июня 2020 г. 02:05
Общество
Текст: Артем Локалов

Он же не памятник...

Старейшему тоннелю в Москве исполняется 165 лет. Его хотят перестроить
Тоннель построили в 1865 году для проезда под железнодорожными путями Курского направления и он с тех пор не перестраивался. Что для Москвы - большая редкость.
Тоннель в Сыромятническом переулке под железнодорожными путями. Фото: Яндекс.Карты
Тоннель в Сыромятническом переулке под железнодорожными путями. Фото: Яндекс.Карты

Тем временем в Сети появились фото проекта, который предполагает кардинальную перестройку тоннеля из-за увеличения количества путей. Так город может лишиться еще одного исторического места.

Тоннель интересен не только как архитектурное сооружение. Историк железнодорожного транспорта, кандидат технических наук и координатор общественного движения "Архнадзор" Юрий Егоров обращает внимание на так называемое "трамвайное "сплетение". 

Фото: vk.com/kanoner
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Для пропуска вагонов встречных направлений одна колея заходит внутрь другой - это позволяет пропускать вагоны в обе стороны при крайне небольшой ширине тоннеля. Чтобы вагоны не встретились внутри тоннеля, он снабжен светофорами, которые закрыты, если внутри тоннеля есть вагон. Таких мест довольно много в европейских городах, но в Москве оно одно.

- Не вижу необходимости радикальной перестройки всего тоннеля, да ещё и со сносом окружающей застройки. Посмотрите хотя бы по Яндексу, вплотную к тоннелю стоят дома, а на проектной картинке их нет, - отмечает Егоров.

Однако, все эти и другие доводы вряд ли примут во внимание, потому что тоннель официально не является памятником. И вряд ли таковым будет признан. Это позиция контролирующих организаций по всем транспортным сооружениям.

- Например, только что был отказ по соседнему мосту через Яузу у Андроникова монастыря. Это старейший и единственный каменный железнодорожный  мост в Москве, примерно тех же лет постройки, что и тоннель в Сыромятниках, - говорит Юрий Егоров. 

В Москомархитектуре РИА Новости сообщили, что не согласовывали архитектурно-градостроительное решение проекта и расширения тоннеля в Сыромятническом проезде.

Но планы такие есть. И связаны они, вероятно, с запуском Московских центральных диаметров. 

Фото: instagram.com/nowandthenrussia/
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- Проектная документация находится в разработке, это не согласованное решение проектировщиков, а один из вариантов, схематично показывающий границы будущей реконструкции. Итоговое решение в обязательном порядке пройдет все необходимые согласования, - передает Агентство городских новостей "Москва” комментарий РЖД.

- Их желание добавить над тоннелем два пути понятно, но это решается удлинением тоннеля или строительством эстакады параллельно существующим путям. Так и проще, и дешевле. Да и для города перестройка тоннеля тоже мало что дает. Поток трамваев там не настолько большой, чтобы к нему одновременно подходила куча вагонов и собирались огромные пробки из них. Для автомобилей же есть альтернативные проезды, - уверен Егоров.

На нынешнем этапе важны переговоры с проектировщиками, которые могли бы и добавить новые пути, и сохранить тоннель, ставший памятником. Пусть и не признанным официально.

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