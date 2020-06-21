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21.06.2020 10:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичное метро поздравило медработников, выпустив серию карт "Тройка"

Текст: Ирина Огилько

К отмечаемому сегодня Дню медицинского работника столичная подземка выпустила коллекционную серию карт "Тройка" и билетов "Единый". Об этом сообщает пресс-служба метро.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как рассказали в пресс-службе, новые проездные документы поступили в продажу накануне, 20 июня. Купить их можно в билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии, а "Единые" еще и в кассах метрополитена.

- День медицинского работника - это наша возможность от лица московского метрополитена выразить благодарность медикам, которые, зачастую рискуя собой, сохраняют наше здоровье и спасают жизни, - сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. - Мы подготовили эксклюзивные карты "Тройка" и билеты "Единый", приуроченные к празднику, разместили поздравления на медиафасаде Смоленского метромоста, экране павильона МЦД и на экранах в вагонах подвижного состава.

Тираж тематических билетов "Единый" составил 400 тыс. экземпляров, а карт "Тройка" - 10 тыс. экземпляров. Фраза "Больше, чем работа" на тематических проездных символизирует нелегкий труд медицинских работников, которым посвящена тематическая серия проездных.

Кроме того, в вагонах подвижного состава к празднику разместили около 300 стикеров с благодарностью медицинским работникам и фактами о столичном здравоохранении. На эскалаторах метро, а также на платформах МЦК и МЦД с 18 июня звучали поздравления с Днем медработника от известных актеров и ведущих экспертов столичного депздрава.

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