Столичное метро поздравило медработников, выпустив серию карт "Тройка"

К отмечаемому сегодня Дню медицинского работника столичная подземка выпустила коллекционную серию карт "Тройка" и билетов "Единый". Об этом сообщает пресс-служба метро.

Как рассказали в пресс-службе, новые проездные документы поступили в продажу накануне, 20 июня. Купить их можно в билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии, а "Единые" еще и в кассах метрополитена.

- День медицинского работника - это наша возможность от лица московского метрополитена выразить благодарность медикам, которые, зачастую рискуя собой, сохраняют наше здоровье и спасают жизни, - сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. - Мы подготовили эксклюзивные карты "Тройка" и билеты "Единый", приуроченные к празднику, разместили поздравления на медиафасаде Смоленского метромоста, экране павильона МЦД и на экранах в вагонах подвижного состава.

Тираж тематических билетов "Единый" составил 400 тыс. экземпляров, а карт "Тройка" - 10 тыс. экземпляров. Фраза "Больше, чем работа" на тематических проездных символизирует нелегкий труд медицинских работников, которым посвящена тематическая серия проездных.

Кроме того, в вагонах подвижного состава к празднику разместили около 300 стикеров с благодарностью медицинским работникам и фактами о столичном здравоохранении. На эскалаторах метро, а также на платформах МЦК и МЦД с 18 июня звучали поздравления с Днем медработника от известных актеров и ведущих экспертов столичного депздрава.