Стрелявший в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте умер в больнице

"Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался", - сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 15 июня 2020 года молодой мужчина 1995 года рождения, находясь на проезжей части вблизи дома 156, по Ленинскому проспекту беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС. Полицейские в этот момент находились при исполнении своих должностных обязанностей - остановили водителя такси и составляли протокол о нарушении правил. Первые три пули, одна из которых в голову, попали в капитана Сергея Крылова, который, несмотря на ранения, пытался задержать нападавшего. На помощь капитану бросился старший лейтенант Алексей Поярков, который также был ранен. Несмотря на тяжелые ранения стражи порядка смогли ответным огнем ранить, а потом и скрутить нападавшего.

Стрелком оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев. Во время обыска в съемной квартире в которой он проживал, была обнаружена экстремистская литература и дневники с записями о подготовке к совершению преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Оба раненых полицейских до сих пор находятся на лечении в больнице.