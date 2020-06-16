СК раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Москве

Главное следственное управление расследует уголовное дело по статье 317 УК РФ - "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

По версии следствия, 15 июня 2020 года молодой мужчина 1995 года рождения, находясь на проезжей части вблизи жилых домов, расположенных по Ленинскому проспекту, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС. Полицейские находились при исполнении своих должностных обязанностей.

Оба сотрудника получили тяжелые ранения, но несмотря на это они задержали нападавшего и смогли вызвать бригаду "скорой помощи".

Двое пострадавших сотрудников находятся в отделении реанимации. Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, где ему оказывается помощь.

Что успело сделать следствие?

На месте происшествия изъято орудие преступления. Проведены обыски по месту проживания подозреваемого и по месту жительства его знакомых, где незадолго до совершения преступления он оставил сумку, в которой находился его личный дневник. Лица, находящиеся в квартире, где были обнаружены личные вещи подозреваемого, допрошены в качестве свидетелей и пояснили следствию, что ранее были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вел себя замкнуто, и общались они крайне редко, - заявили в СКР.

16 июня следователи продолжат проведение следственных действий, "направленных на установление полной и детальной картины произошедшего, устанавливается круг общения подозреваемого".

В ведомстве заверили, что следствие намерено проверить "иных лиц на возможную причастность к приготовлению данного преступления".