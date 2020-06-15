МВД: В полицейских на Ленинском проспекте стрелял не таксист, а прохожий

"В районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение Правил дорожного движения. В этот момент проходящий мимо гражданин произвел выстрелы в полицейских, предположительно из травматического оружия. В результате двое полицейских получили ранения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что "с целью обезвреживания нападавшего" строго в рамках закона "О полиции" сотрудниками полиции было применено табельное огнестрельное оружие.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе мотив нападавшего. По словам некоторых очевидцев, мужчина производил впечатление "наркомана под кайфом".

Тем временем пострадавшие полицейские и нападавший были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что столичные следователи начали расследовать сегодняшний инцидент на Ленинском проспекте по статье 317 Уголовного кодекса РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".