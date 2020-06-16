Новости

В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19 08:39
При взрыве на полигоне в Сибири пострадали четверо военных 08:37
На Камчатке осудили мужчину, полгода насиловавшего падчерицу 08:29
Овечкин рассказал, чего ему не хватает в США 08:14
Видео: египетский автомеханик повеселил Сеть своим изобретением 08:10
Следователи назвали основную версию ЧП на Ленинском проспекте в Москве 08:07
Жара придет сегодня в Москву 08:05
В Бурятии бар и кафе закрыли за нарушения мер против COVID-19 08:01
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 07:55
Прятавшемуся в лесу от COVID-19 жителю Приморья вернули детей 07:48
Бразильский министр заплатит штраф за нарушение масочного режима 07:41
Власти Уханя заявили об отсутствии бессимптомных носителей COVID-19 07:21
В Якутии с браконьера взыскали 10 млн рублей за 33 осетра 06:42
В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта 06:31
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России 06:29
Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса 06:21
В Приамурье на борьбу с COVID-19 прилетит бригада московских врачей 06:09
Сенат США одобрил выделение 10 млн долларов на проекты ядерных испытаний 05:54
В Забайкалье при спасении девочки утонули четыре человека 05:54
Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде 05:45
На Колыме открыли новый инфекционный госпиталь 05:37
Минобороны: Испытания вакцины от COVID-19 на людях начнутся в ближайшие дни 05:24
На Камчатку из Москвы отправили оборудование для борьбы с COVID-19 04:33
Более 350 россиян вернутся на родину из Индии 04:27
На Колыме в бухте Нагаева разлились нефтепродукты 04:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 08:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи назвали основную версию ЧП на Ленинском проспекте в Москве

Текст: Наталья Козлова
Экстремизм - одна из главных версий ЧП на Ленинском проспекте в Москве, где накануне молодой человек выстрелил в полицейских.

По состоянию на утро вторника, раненый сотрудник ДПС Сергей Крылов находится в тяжелом состоянии в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Его коллега Алексей Поярков - так же в тяжелом состоянии в ГКБ имени Юдина. Подозреваемый в совершении преступления Ратмир Галаев тоже в больнице.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских

Вчера следователи и оперативники успели провести обыск в квартире стрелявшего. Официально следствие о результатах не объявило, но по неофициальным данным была найдена литература определенного толка. Скорее всего, молодой человек заранее готовился к нападению на стражей порядка.

Один из федеральных телеканалов даже показал кадры, на которых видна тетрадь с экстремистским содержанием. Было высказано утверждение, что она принадлежала стрелявшему. Из комментариев следует, что перед атакой злоумышленник просил помощи "у высших сил" и хотел "ускорить встречу". Кроме того, в телефоне мужчины обнаружены записи с нападениями на полицейских.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, что сегодня продолжатся опросы соседей стрелявшего, которые, так же, как и он, приехали в столицу. Вероятно, сегодня будут назначены положенные в таких случаях многочисленные экспертизы. Одна из основных - проверка психического здоровья нападавшего, отдавал ли он отчет своим поступкам. Будет экспертиза и оружия, из которого ранили полицейских.

Фото: twitter.com/Kirilenko_a
Несколько человек ранены при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Про этого молодого человека известно не очень много. Он из большой и уважаемой семьи, в которой так же есть сотрудник правоохранительных органов. Чем молодой человек занимался в Москве, пока не ясно. По неподтвержденной информации, он нигде не работал и не учился, а жил на средства, которые ему присылали из дома.

Напомним, накануне на Ленинском проспекте в Москве (в районе гостиницы "Салют") произошла стрельба. Все случилось днем при большом скоплении людей на тротуарах и транспортных средств на дороге, когда сотрудники ГИБДД остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Сначала была версия, что стрелял водитель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Но позже стало понятно, что преступление совершил проходивший мимо молодой человек, который открыл огонь по полицейским.

Момент перестрелки попал на видео, сделанное очевидцем. На кадрах один из сотрудников ГИБДД пытается выхватить оружие у злоумышленника, но после выстрела падает на асфальт. Второму полицейскому, несмотря на ранение в ногу, удалось открыть ответный огонь и ранить нападавшего. Позднее выяснилось, что 24-летний уроженец Ингушетии получил три огнестрельных ранения.

Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Следователи назвали основную версию ЧП на Ленинском проспекте в Москве
Парад Победы не состоится 24 июня в 13 городах России
МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление
РФ направила ноту протеста в МИД Украины в связи с русофобскими акциями
Театр "Современник" опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир