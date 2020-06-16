Следователи назвали основную версию ЧП на Ленинском проспекте в Москве

По состоянию на утро вторника, раненый сотрудник ДПС Сергей Крылов находится в тяжелом состоянии в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Его коллега Алексей Поярков - так же в тяжелом состоянии в ГКБ имени Юдина. Подозреваемый в совершении преступления Ратмир Галаев тоже в больнице.

Вчера следователи и оперативники успели провести обыск в квартире стрелявшего. Официально следствие о результатах не объявило, но по неофициальным данным была найдена литература определенного толка. Скорее всего, молодой человек заранее готовился к нападению на стражей порядка.

Один из федеральных телеканалов даже показал кадры, на которых видна тетрадь с экстремистским содержанием. Было высказано утверждение, что она принадлежала стрелявшему. Из комментариев следует, что перед атакой злоумышленник просил помощи "у высших сил" и хотел "ускорить встречу". Кроме того, в телефоне мужчины обнаружены записи с нападениями на полицейских.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, что сегодня продолжатся опросы соседей стрелявшего, которые, так же, как и он, приехали в столицу. Вероятно, сегодня будут назначены положенные в таких случаях многочисленные экспертизы. Одна из основных - проверка психического здоровья нападавшего, отдавал ли он отчет своим поступкам. Будет экспертиза и оружия, из которого ранили полицейских.

Про этого молодого человека известно не очень много. Он из большой и уважаемой семьи, в которой так же есть сотрудник правоохранительных органов. Чем молодой человек занимался в Москве, пока не ясно. По неподтвержденной информации, он нигде не работал и не учился, а жил на средства, которые ему присылали из дома.

Напомним, накануне на Ленинском проспекте в Москве (в районе гостиницы "Салют") произошла стрельба. Все случилось днем при большом скоплении людей на тротуарах и транспортных средств на дороге, когда сотрудники ГИБДД остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Сначала была версия, что стрелял водитель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Но позже стало понятно, что преступление совершил проходивший мимо молодой человек, который открыл огонь по полицейским.

Момент перестрелки попал на видео, сделанное очевидцем. На кадрах один из сотрудников ГИБДД пытается выхватить оружие у злоумышленника, но после выстрела падает на асфальт. Второму полицейскому, несмотря на ранение в ногу, удалось открыть ответный огонь и ранить нападавшего. Позднее выяснилось, что 24-летний уроженец Ингушетии получил три огнестрельных ранения.