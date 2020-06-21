Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил результаты своего теста на наличие антител к коронавирусу. "Мой тест не выявил антитела", - написал глава региона на своей странице "ВКонтакте". По его словам, это означает, что коронавирусной инфекцией он не болел.

Кадыров также отметил, что вместе с ним тест сдали участники сборной команды КВН Чечни, которые во время пандемии работали волонтерами. У четверых из них тесты оказались положительными.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у главы республики диагностировали коронавирус. Эту информацию опроверг председатель парламента региона Магомед Даудов. Позже Кадырову пришлось опровергать сообщения о том, что он вылетел в столицу России для лечения от COVID-19.