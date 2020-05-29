Кадыров опроверг слухи о поездке в Москву на лечение от COVID-19

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что он улетел в Москву на лечение от коронавируса. Видео с его обращением, записанном в грозненской резиденции, появилось в Instagram.

- Скажи им, что я дома. Не приземлился в Москве, дома нахожусь, бодрый, здоровый. Нахожусь на рабочем месте, - сказал Кадыров на видеозаписи, которую опубликовал в соцсети помощник главы региона Ахмед Дудаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у главы республики диагностировали коронавирус, и он находится на лечении в Москве. Эту информацию опроверг председатель парламента региона Магомед Даудов. Во вторник появились и фотографии с совещания в Грозном, которое Кадыров провел лично. Вслед за этим ряд СМИ заявили о том, что политик вылетел в столицу России, чтобы продолжить лечение.

По последним данным Роспотребнадзора, в Чечне зафиксировано 1192 случая коронавируса. 787 человек уже выздоровели, 13 пациентов скончались.