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21.06.2020 14:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Текст: Руслан Мельников

У жителей России появилась возможность наблюдать редкое астрономическое явление. Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.

Как сообщили в Московском планетарии, это необычное затмение выпало на день летнего солнцестояния. Такое совпадение в 21 веке произойдет еще раз только в 2039 году.

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. Ее можно наблюдать на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В европейской части России наибольшая фаза - 0,41. Ее могут увидеть жители южной части Дагестана. Также планетарий сообщил об онлайн-трансляции кольцеобразного затмения Солнца.

Между тем в интернете появляются первые фото затмения, из разных регионов страны. Снимки сделаны в разных условиях.

Жители Омска, например, отмечают, что затмение началось в 11:45 и закончилось в 13:37 по местному времени. При этом луна максимально покрыла солнечный диск на 15 процентов.

Некоторые восторженные наблюдатели признавались, что делали снимки, используя тактические очки. А одна из наиболее четких фотографий размещена Роскосмосом. Снимки были сделаны на космодроме Байконур.

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