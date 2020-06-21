Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

У жителей России появилась возможность наблюдать редкое астрономическое явление. Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.

Как сообщили в Московском планетарии, это необычное затмение выпало на день летнего солнцестояния. Такое совпадение в 21 веке произойдет еще раз только в 2039 году.

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. Ее можно наблюдать на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В европейской части России наибольшая фаза - 0,41. Ее могут увидеть жители южной части Дагестана. Также планетарий сообщил об онлайн-трансляции кольцеобразного затмения Солнца.

Наблюдал за затмением. Класс. Впечатлений не испортило даже отсутствие сварочной маски. Обошёлся максимально темным визором тактических очков. Всегда любил наблюдать подобные явления.#затмение #Eclipse #Eclipse2020 pic.twitter.com/RjllBTflzS — Таэль Бельтрайдер (@old_fat_drugon) June 21, 2020

Между тем в интернете появляются первые фото затмения, из разных регионов страны. Снимки сделаны в разных условиях.

Солнечное затмение в Омске началось в 11:45 и закончилось в 13:37 по местному времени. Максимально луна на 15% покрыла солнечный диск #затмение pic.twitter.com/DLhXMHRav0 — Kun27Guru (@Kun27Guru) June 21, 2020

Жители Омска, например, отмечают, что затмение началось в 11:45 и закончилось в 13:37 по местному времени. При этом луна максимально покрыла солнечный диск на 15 процентов.

Некоторые восторженные наблюдатели признавались, что делали снимки, используя тактические очки. А одна из наиболее четких фотографий размещена Роскосмосом. Снимки были сделаны на космодроме Байконур.