Оркестр "Таврический" дал концерт под окнами больницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге симфонический оркестр "Таврический" под управлением Михаила Голикова отметил День медицинского работника опен-эйром перед Ленинградским областным кардиологическим диспансером.

Музыканты дали концерт под окнами ординаторской для медиков и пациентов стационара. В программе была популярная классика и музыка из кинофильмов. Вокалисты - Ксения Новикова и Дмитрий Лаутало. На саксофоне солировал Алексей Соколов.

- Профессия врача всегда была важной, но сегодня медики буквально выполняют роль щита, который защищает дает нам возможность жить, работать и творить, - говорит маэстро Михаил Голиков. - Мы желаем им терпения и сил в нелегком деле. С уважением и благодарностью дарим медикам симфоническую музыку.

В оркестре отмечают, что для них возможность живого выступления была очень важна. Ведь впервые за нынешние весну и лето у них были зрители, которые видели и слышали их не через экраны гаджетов.

Запись концерта доступна на странице симфонического оркестра "Таврический" в соцсетях.