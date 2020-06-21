Через четыре года врачей в России будет больше на 10 процентов

В стране сегодня реализуется национальный проект "Здравоохранение", задача которого повысить качество предоставления медицинских услуг, внедрить новые технологии, ввести в строй современные медицинские объекты.

Еще одна важнейшая задача нацпроекта "Здравоохранение" - преодолеть дефицит врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Эти должности будут укомплектованы на 95 процентов. А к концу 2024 года врачей в России станет больше почти на 10 процентов.

Нынешняя ситуация потребовала максимальной мобилизации. Все медицинские работники находятся на передовой, их просто необходимо поддержать.

Без вас - никак!

В центре Волгограда, возле здания областной детской инфекционной больницы, появилось граффити, показывающее будни врачей. Его нарисовали молодые художницы в свободное от работы время.

Администрация города дала разрешение на роспись бетонного забора и нашла спонсора, который оплатил краски. "У меня душа лежит к волонтерским проектам. Коммерческих заказов много, а хочется себя и в благородных вещах реализовать", - рассказывает художница Ольга Щербакова.

На 48 квадратных метров "полотна" ушло семь банок краски. И вот - люди в белых халатах, машина "скорой помощи", доктор со шприцем. А вот - благодарные пациенты. Ольга и ее соавторы София Тимофеева и Яна Шалагинова работали три дня. Бесплатно. В результате получилась картина "Будни медицинского работника".

"Пока мы рисовали, люди активно реагировали. Автомобилисты сигналили, - рассказала Ольга. - А один мужчина даже привез нам мороженое и чай".

Поздравили врачей и волонтеры культуры. Вместе со студентами-медиками они нарисовали граффити для сотрудников клинической больницы скорой медицинской помощи №25. Схематичные изображения и надписи: "Без вас никак", "Вы круче, чем Бэтмен". А во дворах и на прилегающих к медучреждениям территориях добровольцы посадили цветы.

Пледы для дежурных

Омские волонтеры тоже не отстают от волгоградских: запустили в соцсетях акцию "Спасибо врачам!". А на корпусе городской больницы №11 нарисовали граффити. Именно эта клиника первой в Омске стала принимать ковидных больных.

На стене изобразили всех, кто объединился в борьбе с опасной инфекцией. Пациент, медик, волонтер держатся за руки. Мы вместе!

Молодые омичи также вручили медикам, сражающимся с корнавирусом, лимонные деревья - символ жизни и крепкого здоровья. Дежурным врачам и медсестрам - теплые пледы, которые будут их согревать в короткие минуты отдыха.

А врачей горбольницы №3 праздничное утро встретит морем цветов. Их накануне праздника волонтеры высадили под окнами клиники.

Напекли оладий и нажарили рыбы

В Якутии жители многих населенных пунктов тоже несут в больницы подарки. К примеру, в Олекминском районе по инициативе женсовета домохозяйки напекли для медиков пирожков, оладий, нажарили рыбы, наготовили сладостей.

"Медицинских работников, находящихся в условиях изоляции, обеспечивают горячими завтраками, обедами и ужинами, но домашняя еда, приготовленная с любовью, ни с чем не сравнится, - говорит председатель женсовета Ирина Чердонова.

Свое "спасибо" медикам говорят и коллективы якутских предприятий. Более 50 работников ООО "Транснефть-Восток" собрали деньги и закупили подарки для медицинских учреждений во всех населенных пунктах, рядом с которыми проходит нефтяная магистраль ВСТО. А это не только якутские города и поселки, но и Сковородино и Тында, расположенные в Амурской области.

Золотые руки и умные головы

Фатежская центральная больница имени "Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки" - старейшее лечебное учреждение в Курской области. И самое современное среди таких же ЦРБ.

Четыре года назад для нее построили новое здание и оснастили самым передовым оборудованием.

Близость к федеральной трассе обязала фатежских медиков быть настоящими профессионалами особенно - травматологов. ДТП здесь случаются с серьезными последствиями, поэтому травматологический центр постоянно востребован. "Тут работают ребята, у которых золотые руки и умные головы", - говорит главврач Фатежской ЦРБ Мира Локтионова.

"Ребята" - это врачи, фельдшеры, медсестры. Коллектив больницы пополняется, становится сильнее с каждым годом. Помогает этому и программа "Земский доктор", которая предусматривает выплату по миллиону рублей тем, кто отправится работать в сельскую местность. Благодаря ей в Фатеж приехали два травматолога и столько же анестезиологов, три хирурга, гинеколог и терапевт. И у каждого врача - своя история.

Последние события на Украине не давали талантливому хирургу Виктору Сидельникову нормально работать. И он - известный в Харькове медик - решил перебраться в Россию. "Приехал в Курск. Узнал, где есть вакансии, - рассказал он "РГ". - Мне предложили Фатеж, и я согласился. Теперь каждый день езжу на работу из Курска, и очень доволен".

- А миллион рублей вы получили? - спрашиваем.

- Получил, но, знаете, не этот фактор играл роль при выборе места. Мне здесь работать комфортно и интересно. У нас прекрасный главный врач - все делает для того, чтобы больница развивалась.

Травматологу-ортопеду Максиму Ерпилову тоже нравится здесь работать. "Здесь есть возможность для реализации. Мне очень повезло с наставником после университета: Александром Михайловичем Булаевым, заведующим отделением в четвертой городской больнице Курска. Он мне сразу сказал: "Я сделаю из тебя настоящего врача, но здесь, на работе, ты будешь жить". И сдержал слово. Зато теперь я не боюсь брать на себя ответственность, принимать решения".

Родился, когда горели спички

В Курской области в Теребужском фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) Щигровской ЦРБ трудится фельдшер Николай Филиппов. Для него работа тоже - это жизнь.

Дозвониться Николаю Константиновичу на мобильный телефон - проблема, в селе нестабильная связь. Но для теребужцев это не беда, в любое время суток к Николаю Филиппову приходят если не в ФАП, то прямо домой.

"Он никогда никому не отказал в помощи за все те тридцать лет, что работает, - говорит главврач ЦРБ Ирина Гайдабурова. - Да никто и не воспринимает его как фельдшера, все говорят: "Это наш доктор".

Самый известный случай - это роды, которые Николай Филиппов принял в тот самый момент, когда в селе отключилось электричество. Пришлось работать при свете от спичек.

"Он безошибочно ставит диагнозы, - говорит Ирина Гайдабурова. - Инфаркт, инсульт… Никто из коллег не сомневается, если Николай Константинович уже поставил диагноз. - Наверное, каждый человек на его участке обязан ему если не жизнью, то здоровьем. Только очень уж наш Николай Константинович скромный, свои достижения и успехи никогда не будет афишировать".

Таежный фельдшер

В Кемеровской области один из лучших медиков - Игорь Загорский, фельдшер ФАПа в кузбасском поселке Таежный.

Он больше 35 лет отдал работе на скорой помощи, а потом уехал в Таежный. 59-летний ветеран труда, почетного донора России стал участником программы "Земский фельдшер". Она теперь распространяется на всех медиков, без ограничений по возрасту. Благодаря этой программе, Загорский надеется решить жилищный вопрос.

Узнав, что коллега устроилась в один из новых ФАПов, съездил, посмотрел. Условия работы понравились. ФАП в Таежном, где проживают триста человек, построили в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в октябре 2019 года. До этого за медицинской помощью местным приходилось обращаться в Тайгинскую железнодорожную больницу. Автобус до райцентра идет в восемь утра, обратно - только в шесть вечера. Электричка на здешнем разъезде не останавливается.

"Запущенных случаев оказалось много, - говорит Загорский. - Так что ФАП, где я работаю с февраля, для пенсионеров просто находка. Люди, не избалованные вниманием врачей, долго ко мне присматривались. И постепенно, убедившись, что ни капельницы, ни внутривенные для меня не проблема, оттаяли".

За день в ФАП обращаются по 10-15 человек - от мам с новорожденными до людей преклонного возраста. А к тем, кому требуется помощь на дому (что особенно актуально в период пандемии), фельдшер приходит сам. Или приезжает на автомобиле, купленном на средства, полученные по областной программе поддержки врачей дефицитных специальностей.

Жители поселка в своем докторе души не чают. Порой приглашают не только пожаловаться на недуги, но и просто чаю попить. Он всегда выслушает и что-то полезное подскажет. Одним словом - свой человек.

На передовую отпустите?

Наталья Альбанова - медсестра гинекологического отделения Тюменской областной клинической больницы, преданный медицине профессионал. Недавно она месяц отработала в специальном отделении клиники, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус.

Здесь они ждут, не без нервного напряжения, результата анализа на COVID-19. Кто-то находится в подавленном состоянии, кто-то раздражен, а то и агрессивен. Наталье же присущи выдержка и доброжелательность, умение выслушать, успокоить человека, внушить ему уверенность. Она для многих больных еще и как психолог.

- Может, вы еще и бесстрашная, раз пошли в такое отделение работать? - спрашиваем у Натальи.

- Да нет, страх присутствовал, - признается она. - Однако профессия обязывает. Дома на семейном совете сказала: "Пришло время на передовую идти. Отпустите?" Муж, дочь безоговорочно поддержали. Как это важно, ощущать поддержку близких! Другое не менее важно - в отделении все работали в тесной связке, ощущая ответственность друг перед другом".

До Тюмени Наталья Альбанова жила и работала в ямальском городке Муравленко. Мало кто знает, что в 25 лет до поступления в медицинское училище она успешно окончила техническое, но диплом положила на дальнюю полку. "Я осознала, что полученная специальность чужда мне, что надо идти туда, куда сердце зовет. Ни разу ни на минуту не усомнилась в своем выборе. Медицина - часть моей жизни".

Перечислим эпитеты, которыми удостоили Наталью в ее отделении: предельно ответственная, целеустремленная, порядочная, всегда пунктуальная и опрятная. И еще - человек, на которого всегда можно положиться.

Мы справимся

Исполняющую обязанности главного врача Кингисеппской межрайонной больницы Зинаиду Корончевскую много лет назад привела в медицину семейная трагедия. Ее родители умерли от ботулизма. После этого девушка решила стать врачом и спасать жизни людей.

Что такое смертельная эпидемия, она знает не понаслышке. Еще студенткой, участь в Красноярском государственном медицинском институте, Зинаида застала эпидемию дифтерии. Вместе с врачами она ходила по квартирам заболевших и видела, как умирают люди. Наверное, во многом поэтому она оказалась внутренне готова к пандемии этого года.

Первое время персоналу больницы приходилось работать почти без отдыха, не успевая даже поесть. А ведь кроме исполнения обязанностей по своей должности Зинаида Николаевна не прекращает практику врача-клинициста. Рабочий день может внезапно продолжиться и в два, и в три часа ночи после срочного звонка, который не проигнорируешь.

Из персонала коронавирусного госпиталя за все эти месяцы не ушел почти никто. "Люди работают по семь дней на вахте, в том числе те, кто старше 60 лет, - подчеркивает Зинаида Корончевская. - Затем на семь дней отправляются в обсерватор, под который нам отдали детский лагерь. Почти три месяца, с 3 апреля, они не выходят из госпиталя. А ведь процентов 15 пациентов - сложные, тяжелые. Всего мы пролечили от коронавируса более 400 человек. Также наши врачи оперируют, принимают роды, лечат инсульты и инфаркты. Это герои!"

Видя такую самоотверженную работу, жители Кингисеппа благодарят медиков, помогают. Переводят на счет больницы деньги на покупку дезрастворов. Один из автоконцернов на сумму почти в два с половиной миллиона рублей приобрел для больницы средства защиты.

Один из известных сетевых магазинов два месяца бесплатно доставляет врачам завтраки, обеды и ужины. А до этого медиков больницы месяц кормил владелец небольшого кафе. Это очень немалые расходы: в ковидном отделении работают около 60 человек, а всего штат больницы насчитывает более тысячи человек.

"Из фильма "Офицеры" стала известна фраза: "Есть такая профессия - Родину защищать", - говорит Зинаида Николаевна. - Сегодня медики, как солдаты, тоже защищают Родину и народ. И мы справимся!"