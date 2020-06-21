В Астрахани мать замурованного в бетон ребенка призналась в его убийстве

В Астрахани дала признательные показания женщина, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына: тело мальчика было замуровано в бетон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК РФ Андрея Хегая.

Женщина рассказала о том, куда выбросила орудие преступления. Сообщается, что в реке был найден пакет с металлической гантелью и с мобильным телефоном потерпевшего.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело 12-летнего ребенка под полом в доме его старшего брата. Оно было залито бетоном. Согласно версии следствия, ребенок поссорился с матерью, и женщина ударила его гантелей. В результате мальчик умер.

Также отмечается, что семья мальчика старалась запутать следователей и создавала видимость того, что он еще жив.