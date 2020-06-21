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21.06.2020 12:30
Рубрика: Спорт

Сигурдссон извинился перед болельщиками ЦСКА за разгром от "Зенита"

Текст: Максим Домчев

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон попросил прощения у болельщиков клуба за крупное поражение от "Зенита".

В субботу в рамках 23-го тура РПЛ ЦСКА дома принимал "Зенит" и уступил 0:4. Сигурдссон отметил, что он и его партнеры в этой встрече допустили слишком много ошибок.

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"В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Неприемлемо играть так, как мы играли сегодня. Мы допустили много глупых ошибок. Что еще можно сказать после такой ужасной игры? Может быть, нам нужно было сохранять спокойствие, действовать более осторожно. А мы понеслись вперед большими силами, и соперники нас грамотно ловили на этом. "Зенит" лидирует в чемпионате, у них сейчас лучшая команда. Если мы ошибаемся, они наказывают за это. А ошибались мы много, и они использовали это против нас", - цитирует футболиста пресс-служба ЦСКА.

Сигурдссон отметил, что игрокам нужно спросить у самих себя о причинах такого неутешительного результата. Он признался, что команда в этот вечер выглядела "отвратительно и играла из рук вон плохо". Футболист добавил, что армейцы постараются переломить ход событий и порадовать болельщиков.

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