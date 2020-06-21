В Сан-Франциско протестующие разрисовали памятник Сервантесу

В войне с памятниками в США исчезла какая-либо логика. Когда нападению подвергались монументы, установленные в честь различных политических деятелей, которые также были и рабовладельцами, ненависть протестующих еще можно было как-то объяснить (но не оправдать). Теперь же вандалы оскверняют любые статуи, которые им чем-либо не понравились.

Так, неизвестные в Сан-Франциско разрисовали памятник испанскому писателю Мигелю де Сервантесу Сааведра. Автор романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" стал очередной жертвой "борьбы с расовой дискриминацией". Как он, никогда не бывавший в Америке, мог кого-то притеснять, непонятно. Если следовать логике протестующих, Сервантес должен был быть одним из их кумиров, ведь он несколько лет провел в рабстве в Алжире. Или когда это касается не афроамериканцев, это не считается?

Помимо осквернения бюста Сервантесу вандалы также повалили на землю статую, установленную в честь испанского миссионера Фрая Хуниперо Серры. В историю он вошел как основатель католических миссий в Калифорнии, за что его прозвали Калифорнийским апостолом. Когда его причислили к лику святых, это было негативно воспринято коренными американцами, которые отождествляют его с колонизаторами. Вот если бы они принимали участие в акциях протеста, нападение на статую Серры было бы понятно, но каким образом миссионер помешал афроамериканцам, объяснить невозможно.

Стоит отметить, что местные власти сами убрали памятник Христофору Колумбу, чтобы до него не добрались протестующие.

Напомним, война с памятниками стала одной из форм борьбы против дискриминации темнокожего населения США. Протесты начались после того, как в конце мая во время задержания полицейскими в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. По городу прокатились погромы, затем беспорядки перекинулись на другие города.