В Сан-Франциско протестующие разрисовали памятник Сервантесу

Новости

Вдова Кобзона госпитализирована с подозрением на COVID-19 15:16
В Астрахани мать замурованного в бетон ребенка призналась в его убийстве 15:12
В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб человек 15:05
Президент Беларуси открыл движение на новом участке железной дороги 15:04
Тизер: "Солнечные противоположности" продлили сразу на два сезона 15:03
Виктор Золотов поздравил подчиненных с Днем медицинского работника 14:58
Автор "Рика и Морти" снимет новый мультсериал для Fox 14:55
Мошенник-мебельщик обманул клиента на полмиллиона рублей 14:51
Шесть человек погибли в ДТП под Липецком 14:46
Оркестр "Таврический" дал концерт под окнами больницы в Петербурге 14:41
Путин: Удалось защитить граждан России от коронавируса 14:39
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения 14:37
Володин назвал антинародными призывы не голосовать по Конституции 14:35
Зои Кравиц рассказала, какой получился из Паттинсона Бэтмен 14:35
Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесен на 19 июля 14:21
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок 14:20
В КБР прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ для борьбы с COVID-19 14:15
Какие автомобили можно купить в России за 600 тысяч рублей 14:01
На Урале иномарку после столкновения разорвало на две части 13:58
В день кинолога в МЧС показали, на что способны их собаки 13:44
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза 13:36
Путин рассказал о любимых занятиях в свободное время 13:34
Лукашенко: Беларусь никогда не позволит переписать историю 13:30
Еще три тысячи коек в Москве вернут к оказанию плановой медпомощи 13:25
Путин раскрыл секрет эффективного руководства 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
21.06.2020 13:53
Рубрика: В мире

В Сан-Франциско протестующие разрисовали памятник Сервантесу

Текст: Юрий Когалов
В войне с памятниками в США исчезла какая-либо логика. Когда нападению подвергались монументы, установленные в честь различных политических деятелей, которые также были и рабовладельцами, ненависть протестующих еще можно было как-то объяснить (но не оправдать). Теперь же вандалы оскверняют любые статуи, которые им чем-либо не понравились.

Так, неизвестные в Сан-Франциско разрисовали памятник испанскому писателю Мигелю де Сервантесу Сааведра. Автор романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" стал очередной жертвой "борьбы с расовой дискриминацией". Как он, никогда не бывавший в Америке, мог кого-то притеснять, непонятно. Если следовать логике протестующих, Сервантес должен был быть одним из их кумиров, ведь он несколько лет провел в рабстве в Алжире. Или когда это касается не афроамериканцев, это не считается?

Фото: GettyImages
На севере Франции осквернили памятник Шарлю де Голлю

Помимо осквернения бюста Сервантесу вандалы также повалили на землю статую, установленную в честь испанского миссионера Фрая Хуниперо Серры. В историю он вошел как основатель католических миссий в Калифорнии, за что его прозвали Калифорнийским апостолом. Когда его причислили к лику святых, это было негативно воспринято коренными американцами, которые отождествляют его с колонизаторами. Вот если бы они принимали участие в акциях протеста, нападение на статую Серры было бы понятно, но каким образом миссионер помешал афроамериканцам, объяснить невозможно.

Стоит отметить, что местные власти сами убрали памятник Христофору Колумбу, чтобы до него не добрались протестующие.

Напомним, война с памятниками стала одной из форм борьбы против дискриминации темнокожего населения США. Протесты начались после того, как в конце мая во время задержания полицейскими в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. По городу прокатились погромы, затем беспорядки перекинулись на другие города.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны