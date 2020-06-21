Второго погибшего обнаружили под завалами после взрыва газа в Киеве

На месте взрыва в девятиэтажном жилом доме в столице Украины обнаружили тело второго погибшего. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время общения с журналистами, сообщает УНИАН.

"По предварительным данным, погибли два человека", - сказал киевский градоначальник. Впоследствии эту информацию подтвердили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "По состоянию на 12:00 найдены двое погибших", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, что сегодня утром в районе 10.00 в Дарницком районе Киева по адресу улица Григоренко, 41 произошел взрыв. Предварительно установлено, что в жилом панельном доме взорвался газ. На публикуемых в соцестях фотографиях видно, что силой взрыва вырвало несколько внешних плит и полностью разрушило межэтажные перекрытия с 4 по 7 этаж.

Известно, что троих граждан удалось спасти из-под завалов. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники спасательных служб и полиция.