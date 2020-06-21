Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня 2020 года № 113-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июня 2020 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов





Утверждено постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня 2020 года № 113-ПГ

Изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ





Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Ввести с 16 марта 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности).

2. Обязать лиц в возрасте 65 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, указанными в приложении № 1:

2.1. соблюдать до 30 июня 2020 года (включительно) режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2.2. при вынужденном выходе из дома:

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее - масочный режим);

- соблюдать дистанцию до других лиц не менее полутора метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси).

3. Обязать иных лиц, проживающих (пребывающих), находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

3.1. соблюдать до 30 июня 2020 года (включительно) режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- непосредственно связанных с защитой жизни, здоровья, прав и свобод лиц;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и (или) иными нормативными правовыми актами;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и (или) иными нормативными правовыми актами (в том числе оказанием транспортных услуг и (или) услуг доставки);

- следования лиц к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных действий (на основании повестки, вызова или акта органа следствия, дознания или судов);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация (выполнение, предоставление) которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением и (или) иными нормативными правовыми актами;

- занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, а также следования к местам занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе;

- прогулки на улице не более 2-х человек вместе, прогулок одного из родителей с ребенком (родителей с детьми);

- участия в мероприятиях, проводимых 24 июня 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.", с соблюдением санитарных норм и правил, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- участия в мероприятиях политических партий, иных общественных объединений, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов, сбором подписей на выборах, организуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году, с соблюдением санитарных норм и правил, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- следования к месту выдачи разрешения на добычу объектов животного мира и обратно, а также выезда на охоту лиц, обладающих правом на добычу охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с соблюдением дополнительных требований, установленных постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа;

3.2. при выходе из дома в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего пункта, соблюдать:

- социальное дистанцирование, в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; прогулок одного из родителей с ребёнком (родителей с детьми));

- масочный режим при нахождении в торговых объектах, в местах оказания услуг, в общественных местах, общественном транспорте, в том числе такси.

4. Установить с 01 июня 2020 года на территории муниципального образования город Новый Уренгой следующие дополнительные ограничительные меры:

4.1. запретить обсервацию (временную изоляцию) в жилых и иных помещениях работников, не проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывших для выполнения работ (оказания услуг), за исключением обсервации (временной изоляции) в жилых и иных помещениях, определенных органом местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой;

4.2. для лиц, прибывающих на территорию муниципального образования город Новый Уренгой, обязательно наличие отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее - новая коронавирусная инфекция) в организациях, имеющих лицензию на выполнение работ с микроорганизмами III - IV групп патогенности (далее - лабораторное обследование), полученного не позднее чем за 5 календарных дней до дня прибытия, за исключением лиц, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и лиц, имеющих обратный билет на выезд за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 3 дней со дня прибытия, не считая даты приезда.

5. Запретить:

5.1. проведение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий (за исключением мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и участием в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, мероприятий, проводимых 24 июня 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.", мероприятий политических партий, иных общественных объединений, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов, сбором подписей на выборах, организуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году) до 30 июня 2020 года (включительно);

5.2. выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа, до 05 июля 2020 года (включительно), организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы Российской Федерации, до 31 августа 2020 года (включительно);

5.3. выезды спортивных, творческих коллективов, обучающихся детских школ искусств, спортивных школ по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределы до 30 июня 2020 года (включительно).

6. Временно приостановить до 30 июня 2020 года (включительно):

6.1. проведение досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, рекламных и подобных мероприятий с очным присутствием лиц, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения лиц;

6.2. работу ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных центров, досуговых заведений, объектов спорта (за исключением объектов спорта, расположенных на открытом воздухе (стадионов, беговых дорожек, "воркаут" площадок и плоскостных сооружений) и культуры;

6.3. работу ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

6.4. работу торговых объектов.

7. Ограничение, установленное подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего постановления, не распространяется на предприятия общественного питания, осуществляющие:

- обслуживание на вынос без посещения лицами помещений таких предприятий и дистанционную доставку заказов;

- организацию питания для работников организаций или обеспечение питания в гостиницах, аэропортах, железнодорожных и речных вокзалах.

8. Ограничение, установленное подпунктом 6.4 пункта 6 настоящего постановления, не распространяется на аптеки, аптечные пункты, а также на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие (их):

- реализацию продовольственных товаров;

- розничную торговлю с заключением договоров на оказание услуг связи и реализацией связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

- продажу бензина автомобильного, дизельного топлива, сжиженного природного газа;

- продажу автомобильных запасных частей и расходных материалов;

- реализацию товаров дистанционным способом, без очного посещения лицами территории торгового объекта (через пункты выдачи товара) либо на условиях доставки;

- непродовольственных товаров, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и с соблюдением предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в зале торгового объекта (исходя из расчета: 1 человек на 4 кв. м).

9. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере предоставления бытовых услуг (парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны, прачечные, химчистки, бани, сауны, ателье и прочие бытовые услуги) и торговли непродовольственными товарами (с учетом ограничений, указанных в абзаце седьмом пункта 8 настоящего постановления), обязаны:

9.1. при начале деятельности после 11 мая 2020 года уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу или их территориальные подразделения;

9.2. организовать работу с учетом требований к организации работы организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере предоставления бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами, установленных в приложении № 2.

10. Обязать всех работодателей, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом подпункта 12.2 пункта 12 настоящего постановления):

10.1. соблюдать общие требования, установленные в приложении № 3;

10.2. обеспечить обследование прибывающих на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа работников на новую коронавирусную инфекцию;

10.3. в отношении работников, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывших на его территорию из отпуска (лечения) и не прошедших лабораторное обследование, принять одно из следующих решений:

- о переводе на удаленный (дистанционный) режим работы на срок не менее 14 календарных дней c даты прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа;

- о предоставлении ежегодного очередного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней c даты прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа;

10.4. в отношении лиц, прибывших на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, работающих вахтовым методом либо для выполнения работ, связанных с пребыванием работника на территории Ямало-Ненецкого автономного округа более 10 дней подряд, необходимо соблюдать требования, закреплённые постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 года № 60-ПГ "О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа";

10.5. не допускать увольнения работников по инициативе работодателя, принудительного направления в отпуск без сохранения заработной платы в период самоизоляции работников, перевода работников на дистанционный режим работы без оформления соответствующих документов по причинам, связанным с неблагополучной ситуацией, обусловленной угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством;

10.6. обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, дистанционный режим работы, позволяющий избежать скопления работников в помещениях, занимаемых организацией;

10.7. обеспечить регистрацию в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" путем создания личного кабинета, внесение и актуализацию по мере необходимости на постоянной основе сведений о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции по форме, размещенной на указанном ресурсе;

10.8. приоритетно использовать средства дистанционного взаимодействия.

11. Рекомендовать всем работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

11.1. перевести на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей одного из родителей, имеющих ребенка до 7 лет, лиц в возрасте 65 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, указанными в приложении № 1, в первую очередь, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом;

11.2. продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и длительность междувахтового отпуска работников, находящихся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа;

11.3. при организации строительных работ, дорожной деятельности организовать:

- доставку сотрудников (работников) на строительную площадку, объект, исключая использование общественного транспорта, с последующей дезинфекцией транспорта, посредством которого осуществлялась доставка;

- места приёма пищи на территории строительной площадки, объекта и доставку горячего питания для сотрудников с последующей дезинфекцией мест приёма пищи;

- штабы, курирующие строительство объектов вне общественных мест (на строительной площадке, объекте, в нежилых помещениях, оборудованных отдельным входом).

12. Обязать работников предприятий или организаций независимо от организационно-правовой формы, прибывших (прибывающих) на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа для выполнения работ (оказания услуг):

12.1. при осуществлении трудовой функции соблюдать требования, установленные в приложении № 4;

12.2. в отношении работников, не проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, необходимо пройти лабораторное обследование не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа.

При этом срок пребывания работников не должен превышать 5 дней. Если срок пребывания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа продлился более 5 календарных дней, необходимо пройти повторное лабораторное обследование, при этом в совокупности срок пребывания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не должен превышать 10 календарных дней.

В случае если срок пребывания указанных лиц на территории Ямало-Ненецкого автономного округа составляет более 10 календарных дней, необходимо руководствоваться требованиями постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 года № 60-ПГ "О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

Положения настоящего подпункта в части прохождения лабораторного обследования не распространяются на членов экипажей воздушных судов, поездных и локомотивных бригад на железнодорожном транспорте, морских и речных судов (включая плавмагазины), а также водителей, выполняющих грузовые и пассажирские межрегиональные автомобильные перевозки;

12.3. в отношении работников, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывших из отпуска (лечения), необходимо пройти лабораторное обследование не более чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

13. Временно приостановить:

13.1. предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях, занимаемых государственными органами Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными учреждениями в Ямало-Ненецком автономном округе, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан в соответствии с установленным режимом работы указанных учреждений.

При этом государственные, муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде в соответствии с установленным режимом работы указанных учреждений;

13.2. посещение воспитанниками и обучающимися образовательных организаций таких организаций.

14. Возобновить с 01 июня 2020 года государственную регистрацию заключения брака с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Государственную регистрацию заключения брака производить только в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Ямало-Ненецкого автономного округа.

15. Обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, работу дежурных групп. В указанных группах регулярно проводить мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, осуществлять регулярную дезинфекцию, размещать при входах антисептические средства, устройства для антисептической обработки, для обеззараживания воздуха.

16. Юридическим лицам вне зависимости от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, правообладателям торговых объектов (территорий), объектов спорта, расположенных на открытом воздухе (стадионов, беговых дорожек, "воркаут" площадок и плоскостных сооружений), а также осуществляющим перевозку железнодорожным, воздушным, речным и автомобильным транспортом, обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, регулярно проводить мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, осуществлять регулярную дезинфекцию (в том числе спортивных тренажеров, на объектах спорта, расположенных открытом воздухе (стадионах, беговых доржках, "воркаут" площадках и плоскостных сооружениях), размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для антисептической обработки, для обеззараживания воздуха.

17. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, деятельность по управлению многоквартирными домами соответственно, обеспечить:

17.1. регулярную дополнительную санитарную обработку помещений общего пользования в многоквартирных домах;

17.2. реализацию комплексных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции.

18. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с органами социальной защиты населения муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:

18.1. временно приостановить прием от граждан документов и сведений, которые представляются в орган социальной защиты населения получателями региональных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи самостоятельно для продления выплат и не могут быть запрошены в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, подведомственных этим органам. Органам социальной защиты населения продлевать выплату ранее назначенных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи на срок не более чем до 30 сентября 2020 года без подтверждающих документов и сведений;

18.2. максимально ограничить посещение гражданами органа социальной защиты населения, одновременно обеспечив телефонное консультирование граждан по вопросам предоставления государственных услуг в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (с перерывом на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут);

18.3. обеспечить информирование граждан о временном механизме продления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также о возможности получения государственных услуг путем электронной подачи документов с помощью федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или направления почтовой корреспонденции;

18.4. в случае подачи заявления на получение государственной услуги с помощью федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" региональные меры социальной поддержки и государственную социальную помощь назначать на срок не более чем до 30 сентября 2020 года на основании копий документов, направленных гражданами на электронную почту органа социальной защиты населения или помещенных в специальный почтовый ящик, установленный в органе социальной защиты населения (заверять копии документов в установленном законодательством порядке в данном случае не требуется. Гражданам, которым меры социальной поддержки и государственная социальная помощь назначены в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, необходимо после 01 октября 2020 года в течение трех месяцев представить в орган социальной защиты населения подлинники документов и сведений, представленных в копиях).

19. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченным организациям социального обслуживания продлевать срок действия решений о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составленных индивидуальных программах предоставления социальных услуг на срок не более чем до 30 сентября 2020 года без подтверждающих документов и сведений.

20. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить в пределах компетенции выполнение ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, установленных настоящим постановлением.

21. Государственному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг":

21.1. обеспечить бесперебойный, круглосуточный приём звонков (обращений) от населения, связанных с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, посредством телефона горячей линии 8-800-200-01-15;

21.2. обеспечить информирование лиц о введенных ограничениях и мерах в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции посредством рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи сообщений согласно предоставленным уполномоченными оперативным штабом органами номерам телефонов лиц.

22. Рекомендовать операторам связи, оказывающим услуги на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечить бесперебойную работу объектов, осуществляющих услуги в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, предоставление услуг мобильной и фиксированной телефонной связи и предоставление абонентам старше 60 лет услуг связи при отсутствии средств на лицевом счёте абонента.

23. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:

23.1. обеспечить в пределах своих полномочий выполнение настоящего постановления;

23.2. принять меры по предупреждению распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, аналогичные мерам, предусмотренным настоящим постановлением (в том числе дополнительные);

23.3. обеспечить информирование лиц, в том числе ведущих традиционный образ жизни, о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

23.4. обеспечить продление срока действия ранее проданных проездных билетов в городском общественном транспорте на более поздние даты с учётом сроков ограничений, введенных настоящим постановлением.

24. Перевести оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - оперативный штаб), в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

25. Руководителю оперативного штаба ежедневно, к 15 часам 00 минутам, представлять Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа доклад о ситуации, связанной с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, в том числе о количестве заболевших в случае выявления заражения новой коронавирусной инфекцией.





Приложение № 1 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

Перечень хронических заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2.2. астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

2.3. бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек

3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа <1>:

6.1. злокачественные новообразования любой локализации <2>, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97;

6.2. острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46.

Примечание.

<1> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

<2> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.





Приложение № 2 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

Требования к организации работы организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере предоставления бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами

I. Требования к организации работы салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1.1. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

1.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты IV типа - пижамой, медицинским халатом, шапочкой, маской (одноразовой или многоразовой) со сменой каждые 3 часа или респиратором фильтрующим, перчатками, носками, тапочками или туфлями.

1.3. Организация ежедневного утреннего фильтра работников перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника, уточнение состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны, и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

1.4. Обязательное проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием.

1.5. Проведение текущей влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в день.

1.6. Наличие обеззараживателя воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей, разрешенного для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

1.7. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними. Обработка поверхности места обслуживания после каждого клиента.

1.8. Исключение ожидания посетителями внутри салона (парикмахерской), при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

1.9. Запрещение входа в салоны и парикмахерские лиц, не связанных с их деятельностью (за исключением посетителей).

1.10. Оказание услуг каждому посетителю (косметические услуги, педикюр, массаж, солярий, пирсинг, татуаж) осуществляется на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

1.11. Запрещение приема пищи работниками на рабочих местах, а также посетителями. Допускается организация приема пищи работниками в специально отведенной комнате с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

1.12. Организация ежедневной (после окончания работы) стирки использованного белья и спецодежды либо наличие 5-дневного запаса одноразовых средств.

1.13. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму.

1.14. Организация посменной работы сотрудников.

1.15. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

II. Требования к организации работы прачечных, химчисток, ателье, пунктов по оказанию иных бытовых услуг с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2.1. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

2.2. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты (маска медицинская одноразовая или многоразовая и перчатки) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий (указывается наименование, количество из расчета 5-дневного запаса).

2.3. Организация ежедневного утреннего фильтра работников перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнение состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

2.4. Обязательное проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием.

2.5. Проведение текущей влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в день.

2.6. Наличие обеззараживателя воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников, разрешенного для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

2.7. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними и проведения текущей дезинфекции.

2.8. Исключение обслуживания групп лиц. Обеспечение приема по одному клиенту при условии соблюдения социального дистанцирования.

2.9. Исключение ожидания посетителями внутри прачечной, химчистки или ателье.

2.10. Запрещение входа в помещения обслуживания лиц, не связанных с их деятельностью (за исключением посетителей),

2.11. Запрещение приема пищи работниками на рабочих местах, а также посетителями. Допускается организация приема пищи работниками в специально отведенной комнате с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2.12. Организация ежедневной (после окончания работы) стирки использованного белья и спецодежды либо наличие 5-дневного запаса одноразовых средств.

2.13. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

III. Требования к организации работы бань, саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

3.1. Проведение перед открытием бани, сауны генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

3.2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" для сотрудников с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

3.3. Организация "входного фильтра" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами.

3.4. Организация при входе в баню, сауну мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

3.5. Запрет входа в бани, сауны лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования.

3.6. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

3.6.1. организация посещения бань, саун из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя;

3.6.2. исключение ожидания посетителями внутри бани, сауны.

3.7. Запрет на использование купелей и бассейнов.

3.8. Организация посменной работы сотрудников.

3.9. Запрет приема пищи персоналом на рабочих местах. Выделение для приема пищи персонала специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

3.10. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

3.11. Рекомендация посетителям приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки, запрет на употребление посетителями принесенной пищевой продукции (блюд).

3.12. Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников и посетителей, а именно мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков.

3.13. Обеспечение и контроль за использованием работниками специальной одежды и обуви и средств индивидуальной защиты (маски одноразовые или многоразовые, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа; перчатки) (за исключением парильных).

3.14. Обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки специальной одежды работников и белья для посетителей (простыни, полотенца и т.д.) по договору со специализированной организацией или непосредственно в бане, сауне (при наличии соответствующих условий).

3.15. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств.

3.16. Проведение проветривания помещений, оборудованных оконными проемами, между сменами.

3.17. Проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия всех помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, туалетные комнаты, помывочных) с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

В зоне отдыха уборка и дезинфекция после каждого клиента.

3.18. Обеспечить проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены (регулярного мытья рук с мылом и обработки кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после посещения санузла, перед приемом пищи).

IV. Требования к организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

4.1. Перед открытием магазина (пункта оказания услуг) проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

4.2. Организация ежедневного утреннего фильтра перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

4.3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4.4. Запрещение входа в магазины (пункты оказания услуг) лиц, не связанных с их деятельностью (за исключением посетителей).

4.5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

4.5.1. нахождение предельного количества лиц, которые одновременно могут находиться в торговом зале (пункте оказания услуг), исходя из расчета: 1 человек на 4 кв. м;

4.5.2. нахождение в торговом зале (пункте оказания услуг) и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

4.5.3. при невозможности соблюдения подпунктов 4.5.1, 4.5.2 настоящего пункта ограничение доступа посетителей в магазин (пункт оказания услуг);

4.5.4. при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

4.5.5. запрет приема пищи работниками на рабочих местах;

4.5.6. выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

4.6. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

4.7. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно: частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

4.8. Использование работниками средств индивидуальной защиты (маска медицинская одноразовая или многоразовая со сменой каждые 3 часа и перчатки).

4.9. Наличие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

4.10. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

4.11. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в сутки.

4.12. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.





Приложение № 3 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

Общие требования к работодателям организаций и предприятий, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Принять решение о численности работников, выполняющих трудовую функцию дистанционно.

При этом рекомендовать установить максимально возможную численность работников, выполняющих трудовую функцию дистанционно, исходя из технических возможностей и специфики деятельности организации, предприятия и индивидуального предпринимателя.

2. Обеспечить соблюдение работниками масочного режима при нахождении на рабочих местах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на территории работодателя, включая нахождение в служебном транспорте.

Исключение составляют случаи нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц.

3. Обеспечить соблюдение работниками (в том числе посетителями) социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки и специального режима пропуска (за исключением случаев, при которых деятельность организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей не позволяет обеспечить социальное дистанцирование между посетителем и работником).

4. Обеспечить измерение температуры тела работников перед началом рабочего дня.

5. Обеспечить размещение при входах и в местах наибольшего скопления людей кожных антисептиков для обработки рук (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующих салфеток, устройств для обеззараживания воздуха.

6. Осуществлять регулярную дезинфекцию по вирусному режиму производственных, офисных, складских помещений, транспортных средств с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Особое внимание уделять дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом и тому подобное) во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа.

7. Обеспечить отстранение работника от исполнения трудовой функции или перевод на дистанционную форму работы в случае выявления у работника повышенной температуры тела и (или) симптомов респираторного заболевания, равно как и в случае выявления у совместно проживающих с ним лиц заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Дальнейший допуск таких работников к исполнению трудовых обязанностей возможен только на основании справки врача о здоровье работника.

8. В случае проживания работников в общежитиях коридорного типа и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией обеспечить за счет средств работодателя расселение в объекты размещения некоридорного типа работников, контактировавших с заболевшим, с обеспечением соблюдения расселенными работниками режима изоляции в соответствии с постановлениями санитарных врачей.

9. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.





Приложение № 4 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

Требования к работникам организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Работники обязаны соблюдать следующие требования:

1.1. Незамедлительно информировать работодателя:

1.1.1. о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, диабета;

1.1.2. о наличии беременности;

1.1.3. о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции, пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним.

1.2. Соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателем.

1.3. Соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим при выполнении работ (оказании услуг).

1.4. Осуществлять мытье рук либо их обработку кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками с интервалом не реже 1 раза каждые 2 часа.

1.5. Участвовать в лабораторных обследованиях, организуемых работодателем.".







