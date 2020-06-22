Александр Школьник: Правда о войне должна быть защищена законодательно

Об этом он сказал, открывая специальную программу Дня памяти и скорби - 22 июня, дня, когда началась Великая Отечественная война. В День памяти и скорби в музее стартовала акция "Огненная картина войны" - масштабная инсталляция из горящих свечей. Это своеобразное "пламенное" послание всем людям на земле - через скорби и преклонение перед павшими послание миру о мире.

"22 июня 1941 года навсегда останется в нашей памяти как самый страшный день в истории страны. - сказал Александр Школьник. - Поэтому акция "Огненная картина войны" - обращение к нашей общей памяти, призыв беречь мир, напоминание о понесенных жертвах".

На открытии акции он напомнил, что за Победу Россия заплатила непомерную цену - 27 миллионов человеческих жизней.

"В Год памяти 75-летия великой Победы необходимо заново осмыслить события страшного военного времени, приложить усилия, чтобы существующий 75 лет миропорядок на долгие годы оставался прочным и незыблемым, - подчеркнул Александр Школьник. - Непроста именно в год празднования 75-летия Победы появилось предложение закрепить в Конституции России новую норму о защите исторической правды. Уверен, что эта поправка должна войти в Основной закон. Она вписана в Конституцию кровью наших отцов, дедов и прадедов".