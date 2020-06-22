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22.06.2020 14:43
Рубрика: Общество

Александр Школьник: Правда о войне должна быть защищена законодательно

Текст: Владимир Емельяненко
"События Великой Отечественной войны должны быть заново осмыслены, а историческая правда о том времени - защищена законодательно", заявил директор музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник.

Об этом он сказал, открывая специальную программу Дня памяти и скорби - 22 июня, дня, когда началась Великая Отечественная война. В День памяти и скорби в музее стартовала акция "Огненная картина войны" - масштабная инсталляция из горящих свечей. Это своеобразное "пламенное" послание всем людям на земле - через скорби и преклонение перед павшими послание миру о мире.

Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

"22 июня 1941 года навсегда останется в нашей памяти как самый страшный день в истории страны. - сказал Александр Школьник. - Поэтому акция "Огненная картина войны" - обращение к нашей общей памяти, призыв беречь мир, напоминание о понесенных жертвах".

На открытии акции он напомнил, что за Победу Россия заплатила непомерную цену - 27 миллионов человеческих жизней.

"В Год памяти 75-летия великой Победы необходимо заново осмыслить события страшного военного времени, приложить усилия, чтобы существующий 75 лет миропорядок на долгие годы оставался прочным и незыблемым, - подчеркнул Александр Школьник. - Непроста именно в год празднования 75-летия Победы появилось предложение закрепить в Конституции России новую норму о защите исторической правды. Уверен, что эта поправка должна войти в Основной закон. Она вписана в Конституцию кровью наших отцов, дедов и прадедов".

Общество История 75 лет Великой Победы Изменения в Конституцию РФ

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