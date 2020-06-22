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22.06.2020 19:30
Рубрика: В мире

Александр Вучич и его партия празднуют победу на выборах в Сербии

Текст: Александр Борисов (Белград)
Блок "Александр Вучич - За наших детей" набирает 61,59 процента голосов избирателей на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Сербии, претендуя на 191 депутатский мандат из 250 в парламенте страны - Народной Скупщине. Явка составила 50,32 процента. Об этом в понедельник вечером сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК) после обработки 70,57 процента бюллетеней.

"Я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Народ продемонстрировал самое большое доверие в истории: мы получили свыше 2 миллионов голосов из 3,3 миллионов от пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали", - подчеркнул президент Сербии Александр Вучич.

Второй результат в ходе прошедших выборов показал блок "Ивица Дачич - Социалистическая партия Сербии - Единая Сербия - Драган Маркович Палма", за который свои голоса отдали 10,37 процента избирателей, что позволяет рассчитывать политобъединению на 32 депутатских кресла. Затем следует блок "Александр Шапич - Победа для Сербии" с поддержкой 3,64 процента граждан (11 мест в Народной Скупщине).

Фото: скриншот/ Jutarnji Program TV HAPPY/ youtube.com
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Напомним, что 21 июня граждане Республики Сербии выбирали новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти. Правом голоса обладали 6 584 376 человек. Всего было открыто 8 385 избирательных участков, из них 90 располагались в Косово и Метохии, 42 - за рубежом, в том числе в Москве и Сочи. За ходом избирательного процесса следили 3341 местный и 111 иностранных наблюдателей, которые не выявили серьезных нарушений. В связи с ситуацией вокруг COVID-19 все избиратели были обязаны носить защитные маски, дезинфицировать руки и сохранять социальную дистанцию в один метр, находится на участке не более 15 минут, что в целом повсеместно выполнялось.

Сербский лидер Александр Вучич и его партия уже принимают заслуженные поздравления. "Я уверен, что Республика Сербия продолжит движение путем прогресса и развития в надежное будущее во главе с Вами и Сербской прогрессивной партией. До настоящего времени еще не была зафиксирована столь высокая поддержка граждан Сербии. Это демонстрирует их доверие к проводимой Вами политике в течение последних лет, что относится, прежде всего, к экономическому развитию страны", - написал в своем письме сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Между тем в российском внешнеполитическом ведомстве указывают, что отношения с Сербией имеют характер стратегического партнерства, закрепленного в межгосударственной декларации, подписанной президентами двух стран в Сочи 24 мая 2013 года. "Российско-сербские связи строятся на культурно-исторической общности, единстве подходов и оценок прошлого и современности", - подчеркивают в МИД России.

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