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22.06.2020 00:44
Рубрика: В мире

Президент Сербии провозгласил победу своей партии на выборах в парламент

Александр Вучич. Фото: AFP/ALEKSANDAR DIMITRIJEVIC Александр Вучич. Фото: AFP/ALEKSANDAR DIMITRIJEVIC
Александр Вучич. Фото: AFP/ALEKSANDAR DIMITRIJEVIC

Президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу возглавляемой им Сербской прогрессивной партии (СПП) на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше двух миллионов голосов из 3,3 миллиона от пришедших на выборы граждан", - заявил Вучич, озвучив предварительные данные. Он поздравил всех с чистой и честной компании, не исключив возможного повторного голосования на отдельных участках, пишет ТАСС.

Напомним, в воскресенье граждане Сербии выбирали новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти. В волеизъявлении могли принять участие более 6,5 миллиона человек на 8 385 участках (90 в Косово и Метохии, 42 - за рубежом).

Согласно предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, совершенно точно уже в парламент пройдут Сербская прогрессивная партия (63,35%) и Социалистическая партия Сербии (10,67%). Подсчет голосов продолжается.

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