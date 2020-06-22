Банк России снизит коэффициенты риска по ипотеке

Льготные коэффициенты будут распространяться и на набирающее популярность рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.

От решения ЦБ наиболее выигрывают заемщики с низкой долговой нагрузкой (тратящие на обслуживание ипотеки не более 30-40% доходов) и высоким первоначальным взносом.

"Использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга, - отмечает Банк России. - Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя "кредит/залог" и показателя долговой нагрузки".

Доработанный проект указания об этом Банк России опубликовал для общественного обсуждения. По сравнению с первоначальным вариантом, который основывался на международных стандартах, диапазон коэффициентов риска снижен до 20…100 с учетом исторического уровня потерь в российской банковской системе.

Ранее на фоне введения кредитных каникул Банк России отменил надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам, которые были выданы до 1 апреля, роспуск накопленных буферов позволил высвободить банкам 110 миллиардов рублей.