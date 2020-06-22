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Текст:   Игорь Зубков 
20:01 22.06.2020

Банк России снизит коэффициенты риска по ипотеке

Банк России снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, это позволит высвободить капитал банков по действующим кредитам на 300 млрд рублей. Тем самым ЦБ расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.

Льготные коэффициенты будут распространяться и на набирающее популярность рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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От решения ЦБ наиболее выигрывают заемщики с низкой долговой нагрузкой (тратящие на обслуживание ипотеки не более 30-40% доходов) и высоким первоначальным взносом.

"Использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга, - отмечает Банк России. - Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя "кредит/залог" и показателя долговой нагрузки".

Доработанный проект указания об этом Банк России опубликовал для общественного обсуждения. По сравнению с первоначальным вариантом, который основывался на международных стандартах, диапазон коэффициентов риска снижен до 20…100 с учетом исторического уровня потерь в российской банковской системе.

Ранее на фоне введения кредитных каникул Банк России отменил надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам, которые были выданы до 1 апреля, роспуск накопленных буферов позволил высвободить банкам 110 миллиардов рублей.

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