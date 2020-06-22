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22.06.2020 01:35
Рубрика: В мире

Белый дом: США готовятся к повторной вспышке COVID-19

Власти США готовятся ко второй волне распространения нового коронавируса. Не исключено, что это может произойти уже осенью.

Фото: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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С таким заявлением выступил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире CNN. "Мы пополняем запасы на случай возможных проблем осенью, делаем все, что в наших силах, работаем на полную мощность", - цитирует ТАСС.

По данным The New York Times, за минувшую неделю в 12 штатах США были зафиксированы рекордные суточные показатели заражения коронавирусом, а 19 июня общее число новых случаев заражения на территории страны за сутки превысило 30 тысяч, чего не наблюдалось с начала мая.

Ранее вице-президент США Майк Пенс уже обвинил СМИ в том, что они безосновательно сеют панику по поводу второй волны COVID-19. "Благодаря лидерским качествам президента Дональда Трампа и смелости американцев мы выигрываем битву с невидимым врагом", - заявил Пенс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 119,8 тысячи человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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