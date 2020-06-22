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Буланова пожаловалась на полноту и рассказала о перенесенном инсульте

Новости
    22.06.2020, 12:21
Текст:   Олег Усков

51-летней советской, российской певице, актрисе и телеведущей Татьяне Булановой новая коронавирусная инфекция вновь доставила неприятности.

Фото: youtube.com/ Александр Ревва
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Ранее, напомним, Татьяна рассказала, что из-за пандемии лишилась заработка. Вплоть до того, что нечем было кормить кота. А вот теперь нечто иное - из-за госпитализации и карантина Буланова набрала лишний вес.

"Я немного поправилась в самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела", - уточнила артистка в эфире шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1".

При этом Татьяна сообщила и о том, что недавно сделала МРТ, показавшее - певица перенесла микроинсульт несколько лет назад.

Напомним: Булановой была госпитализирована в предынсультном состоянии весной, но довольно быстро поправилась, пришла в форму и уже через две недели после выписки приступила к работе.

Из всего произошедшего она вынесла урок - нужно больше заботиться о себе. Поскольку жизнь артистов очень нервная.

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