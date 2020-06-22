Указ главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111 "Об утверждении Плана третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики"

В целях обеспечения поэтапного снятия ограничительных мер и выхода иэ режима самоизоляции в святи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики, установленных указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 "О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики", постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики.
2. Установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели в сфере торговли и услуг при осуществлении или возобновлении деятельности согласно Плану третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики обязаны:
а) соблюдать действующие правила продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров и правила оказания отдельных видов услуг, утвержденные Правительством Российской Федерации;
6) обеспечивать соблюдение работниками организаций и покупателями (потребителями услуг) социальной дистанции на объектах розничной продажи или оказания услуг не менее 1.5 метра,
в) обеспечивать использование работниками, взаимодействующими между собой и (или) с покупателями (потребителями услуг), средств индивидуальной зашиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (медицинские перчатки);
г) не допускать на объект торговли или оказания услуг граждан без средств индивидуальной зашиты органов дыхания (маски, респираторы).
а также медицинских перчаток, если их ношение при данных обстоятельствах предписано или рекомендовано в правовых актах Роспотребнадзора или рекомендовано Управлением Роспотребнадзора по Чеченской Республике.
3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Р.А.Кадыров
Утвержден указом Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111
План третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республbки
№ / Отрасль экономики (вид деятельности) / Дата снятия ограничений
1. Розничная торговля непродовольственными товарами - с 22 июня 2020 года
2. Деятельность торговых центров - с 22 июня 2020 года
3. Санаторно-курортная деятельность - с 22 июня 2020 года
4. Деятельность гостиниц, турагентств - с 22 июня 2020 года
5. Деятельность предприятий общественного питания на открытом воздухе без открытия залов обслуживания посетителей - с 22 июня 2020 года
6. Деятельность фитнес-центров - с 22 июня 2020 года
7. Деятельность образовательных организаций - с 22 июня 2020 года
8. Деятельность спортивных объектов в целях проведения соревнований и тренировок спортсменов без участия зрителей - с 22 июня 2020 года
9. Функционирование органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления в штатном режиме - с 22 июня 2020 года
10. Повсеместное снятие режима самоизоляции - с 22 июня 2020 года
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