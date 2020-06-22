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22.06.2020 08:00
Рубрика: Культура

Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 22 по 28 июня

Текст: Сусанна Альперина
Что подготовили каналы к памятным датам, которые отмечаются на этой неделе, можно прочитать в "РГ" отдельно. Здесь же - об остальных фильмах, сериалах и телешоу грядущей недели. Юбилей Светланы Крючковой, Андрей Бурковский в программе "Мой герой", возвращение шоу "Русский ниндзя", сериалы "Перри Мейсон" и "Я исчезну во тьме", "Водоворот" и "Любовь в нерабочие недели" и многое другое.

Большие перемены Светланы Крючковой

Фото: Кирилл Попович
Кинопродюсер снял будни врачей инфекционной больницы для сериала

К юбилею Светланы Крючковой, который любимая миллионами актриса отмечает 22 июня, телеканал "Россия К" повторит программу "Монолог в 4-х частях". В первой части Крючкова рассказывает о своих ролях в фильмах "Большая перемена", "Старший сын", "Объяснение в любви", "Женитьба", "Царская охота" и с благодарностью вспоминает о муже, известным операторе Юрии Векслере. Кишинёвское детство в обнимку с книгами, общение в среде ленинградских "киношников", особенности партнёрства в театре и кино… Вторая часть, в основном, посвящена ленинградскому Большому драматическому театру в эпоху его расцвета и его художественному руководителю Георгию Александровичу Товстоногову. Третья часть - о том, как страсть к поэзии стала для Светланы Крючковой спасением в годы вынужденного простоя. В Ясной поляне и в Париже, после своих поэтических вечеров, она рассуждает о творчестве Ахматовой, Цветаевой, Самойлова.... В последней части фильма Крючкова рассказывает о работе с Никитой Михалковым и Сергеем Снежкиным. Съёмки "Родни" стали для неё настоящим профессиональным "мастер-классом". А роль бабушки в фильме "Похороните меня за плинтусом" далась настолько тяжело, что по-настоящему подорвала здоровье актрисы.

"Россия К", с 22 по 25 июня, 21:50

Андрей Бурковский: КВН остался в прошлом.

Фото: iStock
Об исчезнувшем советском ученом-климатологе снимут сериал

Андрей Бурковский - герой ток-шоу "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Слава пришла к нему рано - в студенческие годы он уже блистал в Высшей лиге КВН. За его плечами уже был популярнейший скетчком "Даешь молодежь!", когда он вдруг пошел учиться на артиста. Что чувствует телезвезда, сидя на студенческой скамье, и откуда у него рекомендация для работы в Интерполе, актер театра и кино Андрей Бурковский расскажет в ток-шоу "Мой герой". Откуда у прилежного томича сразу два диплома - юрфака и иняза, почему многие его не поняли, когда в 27 лет он поступил учиться в школу-студию МХТ? Каким крепким словцом подбадривал молодого актера перед премьерой Олег Павлович Табаков? После какого случая в прогнозе погоды по центральному телевидению стали упоминать Томск? Почему Андрею Бурковскому пришлось в один день сыграть две премьеры? Об этом и многом другом - в программе "Мой герой".

"ТВ Центр" в четверг, 25 июня, в 13:40

Невероятные приключения ниндзей в России

Первый канал и "Красный квадрат" представляют самый экстремальный проект на отечественном телевидении, участники которого соперничают на знаменитой на весь мир полосе препятствий. Ведущие шоу - Тимур Соловьев, Юлианна Караулова и Евгений Савин. "Русский ниндзя" - российская версия культового формата Ninja Warrior, шоу о сильных телом и духом (формат телекомпании Tokyo BroadcastingSystem (TBS)) приобрел мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу и которую венчает финальное испытание - "Гора Мидорияма".

На отборочной стадии соревнований участникам необходимо успешно преодолеть шесть препятствий, не сорвавшись в воду. Прохождение требует серьезной физической подготовки и далеко не каждый, даже подготовленный атлет способен дойти до конца. В полуфиналах полоса препятствий становится на порядок сложнее. Финал разбит на три самостоятельных этапа, где к тому же действует ограничение по времени. Участники проекта - жители разных уголков страны, представители разных профессий, которые на любительском уровне занимаются физкультурой и спортом. У каждого - своя история.

Первый канал, 28 июня, 17:15

Настоящий детектив

Фото: Из семейного архива Фогелевых
В Краснодаре сняли инстаграм-сериал о великом поэте

Новый продюсерский проект Роберта Дауни-младшего "Перри Мейсон" - сериальная сенсация этой недели. Неповторимая атмосфера 30-х, Великая депрессия, Татьяна Маслани в роли лидера христианского культа. И неповторимый Мэттью Риз, сыгравший Перри Мейсона. Проект от режиссера "Игры Престолов", "Клана Сопрано" и "Черного зеркала" Тимоти Ван Паттена с Мэттью Ризом, Джедедиахом Дженком, Денисом Толяренко, Джинной Карр, Дрю Хинкливом также в главных ролях. Мини-сериал рассказывает про легендарного американского детектива.

Перри Мейсон - известный персонаж американской литературы, придуманный и описанный Эрлом Гарднером. Мейсон - адвокат из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. В 1932 году Перри Мэйсон, страдающий от воспоминаний о неудачном браке и посттравматического расстройства со времен Первой мировой войны, берется за одно из самых громких дел десятилетия.... Мини-сериал переосмыслит культового персонажа и по-новому расскажет про период Великой депрессии.

Амедиатека, с 22 июня

На пути гармонии с собой

Документальный фильм "Переходный период", который выходит на сервисе Амедиатека, вдохновлен фильмом "Отрочество" Ричарда Линклейтера и расскажет о четырех транс-персонах. Зритель наблюдает за молодыми людьми, которые проходят через самые важные этапы в жизни. Взросление, становление личности, подростковые проблемы и семейные неурядицы - казалось бы, ничего необычного, однако в жизни этих ребят есть еще гормональные препараты, постоянные угрозы и давление общества. Фильм остро ставит вопрос о гендерной идентичности в современной Америке, а главные герои максимально откровенно рассказывают, с чем они вынуждены сталкиваться на пути к гармонии с собой.

Амедиатека, с 25 июня

Один на один с преступником

Фото: Первый канал
Первый канал запустил новую программу про дачи

Документальный сериал "Я исчезну во тьме" снят по одноименной книге Мишель МакНамары, посвятившей жизнь собственному расследованию дела "Убийцы из Золотого Штата". Джозеф Деанджело с 1976 по 1986 годы убил по меньшей мере 10 человек и около 50 подверг сексуальному насилию. МакНамара годами пыталась восстановить справедливость и не дать запутанному делу сгинуть в архивах. Известный режиссер - документалист Лиз Гарбус, номинант на премию "Оскар" ("Что случилось, мисс Симон?") в шестисерийном документальном проекте трогательно отдает должное отважной женщине, пролившей свет на дело одного из самых страшных преступников Америки.

Амедиатека, с 29 июня

Команда супергероев

Второй сезон сериала "Роковой патруль" (Doom Patrol) - на КиноПоиск HD с 26 июня. Российская премьера - на день позже мировой. Во втором сезоне фантастического американского сериала 4 эпизода. Он основан на комиксах DC об одноименной команде супергероев, каждый из которых когда-то пережил тяжелую травму, наделившую их сверхспособностями. Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, психопатка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг и во главе этого всего - сумасшедший учёный. Самые странные супергерои-неудачники во втором сезоне саги продолжат искать новый смысл жизни и воевать за спасение мира.

КиноПоиск HD: 26 июня

Зло большого города

Кинопоиск HD: уже 27 июня представляет оригинальный сериал собственного производства, о котором ранее писала "РГ" - "Водоворот". В этом триллере с элементами детектива 8 серий по 40 минут. По сюжету в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом - водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых, тех, кого никто не любит и не ждет дома. В главной роли - Владимир Вдовиченков.

КиноПоиск HD: 27 июня

На карантине с улыбкой

На мультимедийной платформе Оkko - оригинальный сериал собственного производства "Любовь в нерабочие недели". Герои сериала, оказавшись на самоизоляции, пытаются адаптироваться к новой реальности, попадая при этом в различные, зачастую комичные ситуации. У каждого из них своя история и свои оригинальные условия карантина, который, конечно же, закончится и обязательно изменит всех к лучшему.

В сериале сыграли: Зоя Бербер ("Реальные пацаны"), Роман Попов ("Полицейский с Рублевки"), Елизавета Моряк ("Робо", "Девушки бывают разные", "Гудбай, Америка"), Олег Верещагин ("Comedy club"), Маруся Климова ("Мылодрама", "Полицейский с Рублевки"), Ольга Хохлова ("12", "Призрак", "Измены"), а также Гарик Петросян, Сергей Аброскин, Микаэль Джанибекян и Екатерина Владимирова. Режиссер-постановщик проекта - Леонид Марголин, известный по своей работе над другим эксклюзивным проектом Okko Studios - "Нагиев на карантине".

Okko, 23 июня

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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