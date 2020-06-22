Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 22 по 28 июня

Большие перемены Светланы Крючковой

К юбилею Светланы Крючковой, который любимая миллионами актриса отмечает 22 июня, телеканал "Россия К" повторит программу "Монолог в 4-х частях". В первой части Крючкова рассказывает о своих ролях в фильмах "Большая перемена", "Старший сын", "Объяснение в любви", "Женитьба", "Царская охота" и с благодарностью вспоминает о муже, известным операторе Юрии Векслере. Кишинёвское детство в обнимку с книгами, общение в среде ленинградских "киношников", особенности партнёрства в театре и кино… Вторая часть, в основном, посвящена ленинградскому Большому драматическому театру в эпоху его расцвета и его художественному руководителю Георгию Александровичу Товстоногову. Третья часть - о том, как страсть к поэзии стала для Светланы Крючковой спасением в годы вынужденного простоя. В Ясной поляне и в Париже, после своих поэтических вечеров, она рассуждает о творчестве Ахматовой, Цветаевой, Самойлова.... В последней части фильма Крючкова рассказывает о работе с Никитой Михалковым и Сергеем Снежкиным. Съёмки "Родни" стали для неё настоящим профессиональным "мастер-классом". А роль бабушки в фильме "Похороните меня за плинтусом" далась настолько тяжело, что по-настоящему подорвала здоровье актрисы.

"Россия К", с 22 по 25 июня, 21:50

Андрей Бурковский: КВН остался в прошлом.

Андрей Бурковский - герой ток-шоу "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Слава пришла к нему рано - в студенческие годы он уже блистал в Высшей лиге КВН. За его плечами уже был популярнейший скетчком "Даешь молодежь!", когда он вдруг пошел учиться на артиста. Что чувствует телезвезда, сидя на студенческой скамье, и откуда у него рекомендация для работы в Интерполе, актер театра и кино Андрей Бурковский расскажет в ток-шоу "Мой герой". Откуда у прилежного томича сразу два диплома - юрфака и иняза, почему многие его не поняли, когда в 27 лет он поступил учиться в школу-студию МХТ? Каким крепким словцом подбадривал молодого актера перед премьерой Олег Павлович Табаков? После какого случая в прогнозе погоды по центральному телевидению стали упоминать Томск? Почему Андрею Бурковскому пришлось в один день сыграть две премьеры? Об этом и многом другом - в программе "Мой герой".

"ТВ Центр" в четверг, 25 июня, в 13:40

Невероятные приключения ниндзей в России

Первый канал и "Красный квадрат" представляют самый экстремальный проект на отечественном телевидении, участники которого соперничают на знаменитой на весь мир полосе препятствий. Ведущие шоу - Тимур Соловьев, Юлианна Караулова и Евгений Савин. "Русский ниндзя" - российская версия культового формата Ninja Warrior, шоу о сильных телом и духом (формат телекомпании Tokyo BroadcastingSystem (TBS)) приобрел мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу и которую венчает финальное испытание - "Гора Мидорияма".

На отборочной стадии соревнований участникам необходимо успешно преодолеть шесть препятствий, не сорвавшись в воду. Прохождение требует серьезной физической подготовки и далеко не каждый, даже подготовленный атлет способен дойти до конца. В полуфиналах полоса препятствий становится на порядок сложнее. Финал разбит на три самостоятельных этапа, где к тому же действует ограничение по времени. Участники проекта - жители разных уголков страны, представители разных профессий, которые на любительском уровне занимаются физкультурой и спортом. У каждого - своя история.

Первый канал, 28 июня, 17:15

Настоящий детектив

Новый продюсерский проект Роберта Дауни-младшего "Перри Мейсон" - сериальная сенсация этой недели. Неповторимая атмосфера 30-х, Великая депрессия, Татьяна Маслани в роли лидера христианского культа. И неповторимый Мэттью Риз, сыгравший Перри Мейсона. Проект от режиссера "Игры Престолов", "Клана Сопрано" и "Черного зеркала" Тимоти Ван Паттена с Мэттью Ризом, Джедедиахом Дженком, Денисом Толяренко, Джинной Карр, Дрю Хинкливом также в главных ролях. Мини-сериал рассказывает про легендарного американского детектива.

Перри Мейсон - известный персонаж американской литературы, придуманный и описанный Эрлом Гарднером. Мейсон - адвокат из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. В 1932 году Перри Мэйсон, страдающий от воспоминаний о неудачном браке и посттравматического расстройства со времен Первой мировой войны, берется за одно из самых громких дел десятилетия.... Мини-сериал переосмыслит культового персонажа и по-новому расскажет про период Великой депрессии.

Амедиатека, с 22 июня

На пути гармонии с собой

Документальный фильм "Переходный период", который выходит на сервисе Амедиатека, вдохновлен фильмом "Отрочество" Ричарда Линклейтера и расскажет о четырех транс-персонах. Зритель наблюдает за молодыми людьми, которые проходят через самые важные этапы в жизни. Взросление, становление личности, подростковые проблемы и семейные неурядицы - казалось бы, ничего необычного, однако в жизни этих ребят есть еще гормональные препараты, постоянные угрозы и давление общества. Фильм остро ставит вопрос о гендерной идентичности в современной Америке, а главные герои максимально откровенно рассказывают, с чем они вынуждены сталкиваться на пути к гармонии с собой.

Амедиатека, с 25 июня

Один на один с преступником

Документальный сериал "Я исчезну во тьме" снят по одноименной книге Мишель МакНамары, посвятившей жизнь собственному расследованию дела "Убийцы из Золотого Штата". Джозеф Деанджело с 1976 по 1986 годы убил по меньшей мере 10 человек и около 50 подверг сексуальному насилию. МакНамара годами пыталась восстановить справедливость и не дать запутанному делу сгинуть в архивах. Известный режиссер - документалист Лиз Гарбус, номинант на премию "Оскар" ("Что случилось, мисс Симон?") в шестисерийном документальном проекте трогательно отдает должное отважной женщине, пролившей свет на дело одного из самых страшных преступников Америки.

Амедиатека, с 29 июня

Команда супергероев

Второй сезон сериала "Роковой патруль" (Doom Patrol) - на КиноПоиск HD с 26 июня. Российская премьера - на день позже мировой. Во втором сезоне фантастического американского сериала 4 эпизода. Он основан на комиксах DC об одноименной команде супергероев, каждый из которых когда-то пережил тяжелую травму, наделившую их сверхспособностями. Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, психопатка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг и во главе этого всего - сумасшедший учёный. Самые странные супергерои-неудачники во втором сезоне саги продолжат искать новый смысл жизни и воевать за спасение мира.

КиноПоиск HD: 26 июня

Зло большого города

Кинопоиск HD: уже 27 июня представляет оригинальный сериал собственного производства, о котором ранее писала "РГ" - "Водоворот". В этом триллере с элементами детектива 8 серий по 40 минут. По сюжету в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом - водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых, тех, кого никто не любит и не ждет дома. В главной роли - Владимир Вдовиченков.

КиноПоиск HD: 27 июня

На карантине с улыбкой

На мультимедийной платформе Оkko - оригинальный сериал собственного производства "Любовь в нерабочие недели". Герои сериала, оказавшись на самоизоляции, пытаются адаптироваться к новой реальности, попадая при этом в различные, зачастую комичные ситуации. У каждого из них своя история и свои оригинальные условия карантина, который, конечно же, закончится и обязательно изменит всех к лучшему.

В сериале сыграли: Зоя Бербер ("Реальные пацаны"), Роман Попов ("Полицейский с Рублевки"), Елизавета Моряк ("Робо", "Девушки бывают разные", "Гудбай, Америка"), Олег Верещагин ("Comedy club"), Маруся Климова ("Мылодрама", "Полицейский с Рублевки"), Ольга Хохлова ("12", "Призрак", "Измены"), а также Гарик Петросян, Сергей Аброскин, Микаэль Джанибекян и Екатерина Владимирова. Режиссер-постановщик проекта - Леонид Марголин, известный по своей работе над другим эксклюзивным проектом Okko Studios - "Нагиев на карантине".

Okko, 23 июня