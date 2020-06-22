Дешевый кроссовер Nissan Magnite появится с большим опозданием

Руководство компании Nissan приняло решение отсрочить выход кроссовера Magnite на рынок по причине коронавируса. Теперь новинка не появится раньше 2021 года.

Первой страной, в которой появится Nissan Magnite, станет Индия. И модель чрезвычайна важна для компании, потому что после сворачивания Datsun остался только "паркетник" Kicks. Согласно первоначальному плану, Magnite должен был быть запущен в августе, но теперь, как сообщает Autocar, это случится не ранее января 2021 года.

Одна из причин: какие-то нестыковки в организации производства на заводе Renault-Nissan в Орагадаме, связанные с постановкой на конвейер перелицованного Magnite - кроссовера Renault Kiger. К слову, французские партнёры Nissan намерены вывести свою модель в запланированный срок - в октябре 2020 года.

Nissan же ошибаться права не имеет: ситуация такова, что пан или пропал. И японцы выбрали тактику ожидания, что, впрочем, может быть на руку: есть время на дополнительные тесты и анализ ситуации с продажами Kiger.

Предполагаемая цена на Nissan Magnite - 525 000 рупий (480 000 рублей).