Электрический Kia Seltos появится уже в этом году

В распоряжении IAB оказался слайд с презентационными материалами Kia, в которых раскрываются планы компании по выводу новых автомобилей в этом году, и в числе новинок - электрифицированная версия Kia Seltos.

Однако нельзя не заметить одну странность. Дело в том, что Seltos EV предназначен для китайского рынка, на котором модель продаётся под другим названием - Kia KX3. В таком случае возникает логичный вопрос: почему в презентации модель прописана как Seltos? Один из вариантов - дистанцирование линейки моделей: под именем Seltos будет продаваться "зелёная" модификация.

По предварительной информации, Seltos EV может получить силовую установку от Hyundai Kona: электродвигатель, установленный на задней оси, выдаёт 136 или 204 л.с., в первом случае установлена батарея ёмкостью 39.2 кВт*ч, позволяющая проезжать более 310 км, во втором - аккумулятор на 64.2 кВт*ч, обеспечивающий запас хода около 480 км.

Напомним, что у прошлого поколения Kia KX3 была электрическая версия со 111-сильным двигателем и батареей ёмкостью 45.2 кВт*ч (около 300 км).

Ожидается, что Seltos EV встанет на конвейер в конце лета. С большой долей вероятности можно говорить о том, что модель снова окажется доступна только на рынке КНР.

В России Kia Seltos представлен с бензиновыми двигателями мощностью 121, 123, 149 и 177 л.с. Цена базовой версии - от 1 129 900 рублей, купить полноприводный вариант кроссовера можно от 1 269 900 рублей.