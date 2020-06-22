Фото: как будет выглядеть iPhone 12

Блогер Сонни Диксон, известный своими инсайдами, выложил в Twitter фото макетов будущего флагмана от Apple.

Эти макеты обычно появляются на несколько месяцев раньше официального выхода гаджета - для того, чтобы производители смогли выпустить чехлы и прочие аксессуары. Фото отлично демонстрируют, какими будут все три версии iPhone 12 - с экранами 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020

У всех смартфонов уже знакомый по iPhone 11 Pro блок тройной камеры. Как уточняет портал Macrumors, в более ранних утечках говорилось о том, что тройную камеру получат не все три, а только две старшие версии‌ iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. А вот 5,4 и 6,1-дюймовые iPhone 12 получат двойную камеру.

Впрочем, сам блогер пишет, что информация о камерах на макетах может быть не 100-процентно достоверной.

Главное, что заметили все - производитель решил вернуться к корпусу с более угловатыми линиями, что делает новинку похожей на iPhone 4. А вот боковые рамки - такие же, как у последних моделей.

Также у макетов, похоже, нет датчика LIDAR, который позволяет измерять дистанцию до объектов на расстоянии до пяти метров, что совершенствует использование дополненной реальности.

Новые смартфоны Apple должна представить нынешней осенью, но с небольшим опозданием из-за пандемии коронавируса.