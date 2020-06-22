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Рубрика: Культура

Фильм "Феррари" с Хью Джекманом "приедет" в Россию

Текст: Сусанна Альперина
Горячие новости с проходящего сейчас в виртуальном формате Каннского кинорынка Marche du Film. 22 июня стало известно, что фильм "Феррари" о легендарном конструкторе и автогонщике Энцо Феррари, главную роль в котором исполнит Хью Джекман, куплен в Россию. Режиссер ленты - четырехкратный номинант на премию Оскар Майкл Манн ("Схватка", "Последний из могикан", "Али", сериал "Полиция Майами: Отдел нравов"). Предварительный бюджет картины - 70 миллионов долларов. Нужно сказать, что новость о запуске проекта о легенде автоспорта и создателе самого знаменитого спорткара в мире стала одной из главных в преддверии кинорынка, а сам фильм уже заранее попал в список самых ожидаемых премьер в мире.

В основу сценария легла книга Брока Йейтса "Энцо Феррари: Человек и машина" (Enzo Ferrari - The Man And The Machine). Первоначальный сценарий написал Трой Кеннеди-Мартин ("Ограбление по-итальянски", "Красная жара"), а Манн переработал его. Съемки проекта намечены на 2021 год, но это не мешает проводить на рынке так называемые пресейлы - то есть предпродажи.

Фото: Централ Партнершип
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И вот компания MEGOGO Distribution сообщила о том, что в рамках конференции Output deal c компанией STX приобрела для эксклюзивной дистрибуции в странах СНГ права на эту картину. И это при том, что Майкл Манн проведет виртуальную презентацию проекта для дистрибьюторов лишь завтра.

"Настоящая сила этой истории заключается в том, что она рассказывает о яркой и очень эмоциональной жизни выдающегося человека в сложных, экстремальных обстоятельствах. И еще здесь есть взрывная сила и смертельная красота гонок. В основе фильма - большая драма, поэтому история Ferrari так долго живет со мной", - говорит режиссер. Оказывается этот фильм был страстной мечтой Манна на протяжении почти двух десятилетий, режиссер лично знаком с семейством Феррари. Для съемок планируется создать целый парк точных копий гоночных автомобилей той эпохи. Кстати, напомним о том, что Майкл Манн был исполнительным продюсером фильма "Форд против Феррари", который собрал в России 714 млн рублей и выдвигался на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Теперь работа в этом направлении будет продолжена.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

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