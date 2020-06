Фильм "Феррари" с Хью Джекманом "приедет" в Россию

В основу сценария легла книга Брока Йейтса "Энцо Феррари: Человек и машина" (Enzo Ferrari - The Man And The Machine). Первоначальный сценарий написал Трой Кеннеди-Мартин ("Ограбление по-итальянски", "Красная жара"), а Манн переработал его. Съемки проекта намечены на 2021 год, но это не мешает проводить на рынке так называемые пресейлы - то есть предпродажи.

И вот компания MEGOGO Distribution сообщила о том, что в рамках конференции Output deal c компанией STX приобрела для эксклюзивной дистрибуции в странах СНГ права на эту картину. И это при том, что Майкл Манн проведет виртуальную презентацию проекта для дистрибьюторов лишь завтра.

"Настоящая сила этой истории заключается в том, что она рассказывает о яркой и очень эмоциональной жизни выдающегося человека в сложных, экстремальных обстоятельствах. И еще здесь есть взрывная сила и смертельная красота гонок. В основе фильма - большая драма, поэтому история Ferrari так долго живет со мной", - говорит режиссер. Оказывается этот фильм был страстной мечтой Манна на протяжении почти двух десятилетий, режиссер лично знаком с семейством Феррари. Для съемок планируется создать целый парк точных копий гоночных автомобилей той эпохи. Кстати, напомним о том, что Майкл Манн был исполнительным продюсером фильма "Форд против Феррари", который собрал в России 714 млн рублей и выдвигался на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Теперь работа в этом направлении будет продолжена.