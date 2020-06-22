Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей

Все смартфоны Apple, которые получили возможность перейти на версию iOS 13, получат iOS 14. В списке поддерживаемых - полтора десятка моделей.

О том, что iOS 13 плавно перетечет в iOS 14, сообщил авторитетный ресурс TechRadar.

Итак, по данным источников, обновление iOS осенью получат следующие iPhone:

- iPhone 6S, iPhone 6S Plus и iPhone SE первого поколения;

- iPhone 7 и iPhone 7 Plus;

- iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X;

- iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR;

- iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max;

- iPhone SE второго поколения.

Анонс iOS 14 должен состояться в понедельник, 22 июня, перед началом конференции для разработчиков WWDC, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.