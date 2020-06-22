Kia тестирует в России обновленный Rio X-Line

В Сети опубликовали фото прототипа обновленного Kia Rio X-Line для России. Частично затянутую в маскировочную пленку машину засняли на дорогах Ленинградской области, он проходит дорожные испытания. Фото опубликовал паблик "Русский автомобиль".

Судя по характеру камуфляжа, автомобиль получит новые бамперы и измененную светотехнику. Фары, вероятно, станут светодиодными. Облик машины должен стать заметно более ярким, эмоциональным, на заднем бампере среди маскирующего покрова хорошо различимы декоративные вставки в виде воздухоотводов и обширного диффузора. В интерьере появится новая медиасистема с увеличенным дисплеем и дополнительными сервисами.

Обновленное семейство Kia Rio может выйти на российский рынок в конце 2020 - начале 2021 года.

Напомним, Kia Rio для РФ выпускается на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. За прошлый год россияне купили более 90 тысяч единиц седанов и кросс-хэтчбеков Rio. По популярности на рынке эта линейка уступает только автомобилям Lada моделей Granta и Vesta.