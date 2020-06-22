Когда и как нужно мыть двигатель автомобиля

Внешний вид моторного отсека после нескольких городских зим оставляет желать лучшего. Тряпка, ведро воды, "керхер" - стоит ли хвататься за все это при попытке отмыть двигатель?

Ради чистоты делать этого не стоит, процедура мытья для современного мотора весьма рискованна. Особенно если орудовать "керхером", раздающим воду под большим давлением.

В старых отечественных машинах можно было обернуть пленкой аккумулятор и иные проблемные места, а затем спокойно все помыть. В современной машине слишком много электроники: пока все не просохнет - двигатель просто не заведется. Если вода проникнет на блок управления, то могут перегореть электронные платы.

Если на катушки зажигания попадет влага, мотор начнет "троить". К примеру, один из цилиндров пропускает зажигание, несгоревшая смесь попадает в катализатор и догорает там, раскаляя трубы, пишет aif.ru. Если в это время автомобиль стоит на сухой траве, то возможен пожар.

Для уборки под капотом безопаснее всего использовать обычный пылесос. Перед работой нужно снять пластиковые крышки, закрывающие двигатель, а также защиту картера. Убрать сильно засохшие места помогут сухие щетки. Главное во время чистки не повредить провода.

Зачем же вообще мыть двигатель? Некоторые делают это перед продажей автомобиля и совершенно напрасно. Покупатели проверяют состояние мотора, в том числе, по наличию масляных подтеков на нем. Если двигатель вымыт до блеска - значит продавцу есть, что скрывать.

Единственная причина, по которой стоит вымыть двигатель - это длительный опыт бездорожья. Куча собранной глины и грязи может затвердеть, вследствие чего нарушится теплоотдача мотора.

Сначала всю грязь нужно попытаться удалить сухими тряпками. Даже здесь лучше обойтись без "керхера". Если радиатор забит засохшей грязью, то тряпкой тут не отделаться. Нужно снимать детали и промывать по отдельности. Мойка под давлением способна загнуть его мягкие соты, в этом случае придется отправиться в сервис на ремонт.