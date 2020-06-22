Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19 июня 2020 года № 90-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 28.06.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 11.06.2020 № 86-рг).

2. Возобновить:

2.1. Деятельность выставочных центров и выставочных залов, находящихся в ведении Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, с соблюдением противоэпидемических требований и рекомендаций, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

обеспечить соблюдение социального дистанцирования работников и посетителей на расстоянии не менее 1,5 метра;

соблюдение масочного режима персоналом (с учетом смены масок не реже 1 раза в 3 часа) и посетителями;

проведение каждые 2 часа влажной уборки всех помещений и мест общего пользования с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

проведение проветривания помещений каждые 2 часа;

исключение проведения массовых мероприятий.

2.2. Работу хореографических (танцевальных) студий (кружков) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе при соблюдении следующих условий:

обеспечить проведение групповых занятий с учетом нахождения в одном тренировочном помещении не более 1 человека на 5 квадратных метров;

обеспечить на входе бесконтактный замер температуры с обязательным отстранением от нахождения в студии (кружке) лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

обеспечить на входе возможность обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового - не менее 60 процентов;

обеспечить работу приточно-вытяжной вентиляции во время занятий;

обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа;

обеспечить соблюдение масочного режима в помещениях, наличие средств индивидуальной защиты (масок, перчаток). Нахождение без средств защиты органов дыхания и перчаток возможно только для лиц, непосредственно задействованных в занятии, при условии обеспечения проветривания помещения или проведения занятия на открытом воздухе.

3. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечить реализацию образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для безработных граждан в очной форме обучения малыми группами (с численностью не более 10 человек) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлениями Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса возобновить деятельность выставочных центров и выставочных залов, находящихся в ведении муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, с соблюдением противоэпидемических требований и рекомендаций, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу.

5. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 11.06.2020 № 86-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

6. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 №73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 №78-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 11.06.2020 № 86-рг) следующие изменения:

6.1. Абзац первый подпункта 2.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.5. Оказание отдельных услуг в сфере туризма и общественного питания на территориях горнолыжных комплексов в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса гражданам, проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса.".

6.2. В абзаце первом пункта 4 цифры и буквы "22.05.2020 МР 3.1/2.1.0183-20" заменить цифрами и буквами "04.06.2020 МР 3.1/2.1.0192-20".

7. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 № 80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 № 83-рг, от 11.06.2020 № 86-рг) следующие изменения:

7.1. В абзаце первом подпункта 2.5 слова "25 процентов" заменить словами "50 процентов".

7.2. Приложение № 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Муниципальное автономное учреждение "Трудармейский развлекательный комплекс" (Прокопьевский муниципальный округ).".

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







