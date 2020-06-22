1. Разрешить с соблюдением противоэпидемических требований, предусмотренных настоящим распоряжением, проведение 24.06.2020 торжественных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - торжественные мероприятия) в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса, в том числе:

в 10:00 торжественное прохождение техники и парадных расчетов в Беловском городском округе, Новокузнецком городском округе, Юргинском городском округе;

в 14:00 торжественное прохождение техники и парадных расчетов (далее - торжественное прохождение) в городе Кемерово;

в 10:00 прохождение техники в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса, за исключением Беловского городского округа, города Кемерово, Новокузнецкого городского округа, Юргинского городского округа;

в 22:45 проведение акции "Лучи Победы" в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

в 23:00 праздничные салюты в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Торжественные мероприятия проводить с обеспечением противоэпидемических требований:

2.1. Для муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса - Беловского городского округа, города Кемерово, Новокузнецкого городского округа, Юргинского городского округа:

проведение предварительной (до начала проведения торжественных мероприятий) и заключительной (после окончания проведения торжественных мероприятий) дезинфекции площадей, улиц, проспектов и других мест, где будут проходить торжественные мероприятия;

обеспечение в местах общественного пользования (туалеты) проведения дезинфекции через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек) и наличия дозаторов с

антисептическими средствами;

проработка маршрутизации оказания медицинской помощи при возникновении подозрения на инфекционное заболевание среди участников торжественного прохождения;

организация контроля за медицинским обеспечением в период проведения торжественных мероприятий;

обеспечение изоляции и оказания медицинской помощи при возникновении подозрения на инфекционное заболевание среди участников торжественного прохождения;

организация лабораторного обследования волонтеров, членов добровольных народных дружин на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с получением результатов обследований не ранее суток до начала торжественных мероприятий;

осуществление разметки территории в зоне зрителей для обеспечения соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

оборудование мест на трибунах с условиями социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

обеспечение термометрии бесконтактным способом всех зрителей при прохождении на территорию проведения торжественных мероприятий;

обязательное соблюдение участниками и зрителями масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) на территории проведения торжественных мероприятий;

наличие бутилированной воды, антисептиков для обработки рук, запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), емкостей (пакетов) для сбора использованных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и перчаток;

участие в торжественном прохождении только организованных групп войсковых частей и иных организаций;

обеспечение начальниками войсковых частей постоянного состава участников торжественного прохождения наличия поименного списка участников и сопровождающих лиц, а также сведений о каждом участнике об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией (СОVID-19);

предусмотреть разобщение отдельных войсковых групп между собой во время торжественного прохождения путем нанесения сигнальной разметки в месте сбора и дислокации участников, рекомендуемое расстояние между группами 3-4 метра;

обеспечение доставки участников торжественного прохождения на торжественное мероприятие собственным транспортом войсковых частей, организаций с осуществлением его дезинфекции до и после транспортирования;

обеспечение термометрии бесконтактным способом всех участников перед началом торжественного прохождения;

исключить привлечение к торжественным мероприятиям организованных детских групп;

исключить оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), по маршруту проведения торжественных мероприятий.

2.2. Для муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, не перечисленных в подпункте 2.1 настоящего пункта:

проведение предварительной (до начала проведения торжественных мероприятий) и заключительной (после окончания проведения торжественных мероприятий) дезинфекции площадей, улиц, проспектов и других мест, где будут проходить торжественные мероприятия;

обеспечение в местах общественного пользования (туалеты) проведения дезинфекции через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек) и наличия дозаторов с

антисептическими средствами;

организация контроля за медицинским обеспечением в период проведения торжественных мероприятий;

обязательное соблюдение гражданами масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) на территории проведения торжественных мероприятий;

осуществление разметки территории для обеспечения соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра на территориях проведения торжественных мероприятий.

2.3. Для муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, указанных в приложении № 2 к настоящему распоряжению, исключить организованное присутствие зрителей при проведении праздничных салютов.

3. Противоэпидемические требования, установленные пунктом 2 настоящего распоряжения, должны выполняться на территориях проведения торжественных мероприятий и во время их проведения.

4. Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

определить до 08:00 23.06.2020 перечень территорий общего пользования (улицы, проспекты, бульвары, площади, парки, скверы, аллеи, и т.п.), задействованных в проведении торжественных мероприятий, и график их дезинфекционной обработки;

обеспечить обязательное соблюдение гражданами масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) на территориях проведения торжественных мероприятий;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метра на территориях проведения торжественных мероприятий.

5. Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса - Беловского городского округа, города Кемерово, Новокузнецкого городского округа, Юргинского городского округа при подготовке и проведении 24.06.2020 торжественных мероприятий обеспечить соблюдение противоэпидемических требований, в том числе:

обеспечить временную разметку территорий (площадей и тротуаров), примыкающих к маршруту проведения торжественного прохождения, для обеспечения социального дистанцирования 1,5 метра;

обеспечить доступ зрителей на территории проведения торжественных мероприятий непосредственно перед началом торжественного прохождения;

определить места пропуска зрителей на территории проведения торжественных мероприятий с размещением медицинских постов для обеспечения термометрии бесконтактным способом;

обеспечить зрителей, допущенных на территории проведения торжественных мероприятий, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками) и индивидуальными антисептиками для обработки рук бесплатно;

обеспечить наличие бутилированной воды, антисептиков для обработки рук, запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), емкостей (пакетов) для сбора использованных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и перчаток;

обеспечить контроль за приостановлением оказания услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), по маршруту проведения торжественных мероприятий.

6. Министерству здравоохранения Кузбасса обеспечить на территориях проведения торжественных мероприятий дежурство бригад скорой медицинской помощи.

7. Разрешить c 25.06.2020 использование детских игровых площадок на открытом воздухе, в том числе расположенных на прилегающих территориях к многоквартирным домам, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе обеспечить проведение обработки оборудования детских игровых площадок в ночное время с применением разрешенных в установленном порядке дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

8. Возобновить с 25.06.2020 деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций общественного питания, кроме расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, при условии проверки готовности соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.05.2020 МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

количество посетителей не более 50 процентов от общего количества посадочных мест;

исключить проведение массовых мероприятий (банкетов, дискотек, иных торжеств, поминок и т.д.);

обеспечение контроля температуры тела работников предприятия общественного питания при входе в организацию (предприятие) и по окончании рабочего дня с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

обеспечение наличия отдельного помещения для изоляции работника при появлении у него симптомов заболевания в течение рабочей смены до приезда бригады скорой медицинской помощи;

обеспечение возможности обработки рук работников при входе в организацию (предприятие) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

обеспечение работников предприятия общественного питания масками (одноразовыми или многоразовыми со сменными фильтрами с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией) и перчатками. Нахождение на рабочих местах без средств защиты органов дыхания не допускается. Обеспечить учет выдачи средств индивидуальной защиты путем ведения соответствующих журналов и контроля за использованием средств защиты персоналом;

обеспечение централизованного сбора использованных одноразовых масок (перед их размещением в контейнер для сбора отходов необходима герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета);

оборудование умывальников для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования;

обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всей рабочей смены, после каждого посещения туалета;

обеспечение запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), кожных антисептиков (не менее чем на 7 дней работы);

обеспечение проведения влажной уборки производственных помещений предприятия общественного питания, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов, а также уборки и дезинфекции туалетов (для посетителей, персонала предприятия общественного питания) не реже 1 раза в 2 часа с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, не реже чем 1 раз в 2 часа, а также после каждого посетителя. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.), площадок у входа, скамеек, наружных дверей, дверных ручек, поручней, малых архитектурных форм, урн, терминалов (банковские, парковочные);

обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа и обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп в производственных помещениях и обеденных залах;

обеспечение возможности обработки рук посетителей кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, на входе в предприятие общественного питания, а также в помещении (в том числе с помощью установленных дозаторов, с помощью антисептиков, предоставляемых по запросу потребителя на стол) или дезинфицирующими салфетками);

запрет использования меню в формате, не позволяющем провести его качественную дезинфекцию;

обеспечение использования одноразового меню;

исключение организации питания в формате "шведского стола";

обеспечение предприятия общественного питания современными посудомоечными машинами для механизированного мытья посуды и столовых приборов в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, с режимом обработки, обеспечивающим дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах (не ниже 65°С);

использование многоразовой посуды допускается при условии соблюдения правил мытья и обработки посуды и столовых приборов после каждого посетителя с обязательной дезинфекцией посуды и столовых приборов в соответствии с инструкциями по их применению;

при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и приборы, или работа организации не осуществляется. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые удаляются в качестве отходов в конце рабочего дня (обязательно наличие договора на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов);

обеспечение размещения столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга, с обеспечением рассадки за стол не более 1-2 человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи либо сопровождающими;

обеспечение возможности оплаты услуг бесконтактным способом (с использованием терминалов либо путем электронных переводов);

запрет курения кальянов.

9. Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса проверить готовность организаций общественного питания к работе с учетом требований, предусмотренных настоящим распоряжением.

10. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 11.06.2020 № 86-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

11. Внести в абзац первый пункта 4 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 № 73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 №78-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг) изменение, исключив слова ", при условии загрузки объектов спорта в объеме не более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения".

12. Внести в абзац первый подпункта 2.5 пункта 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 № 80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 № 83-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг) изменения, исключив слова "индивидуальных" и ", при условии загрузки объектов спорта в объеме не более 25 процентов от единовременной пропускной способности и".

13. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев





Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22 июня 2020 г. № 94-рг

Список муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, участвующих в проведении акции "Лучи Победы"

1. Анжеро-Судженский городской округ.

2. Беловский городской округ.

3. Беловский муниципальный район.

4. Березовский городской округ.

5. Город Кемерово.

6. Гурьевский муниципальный округ.

7. Ижморский муниципальный округ.

8. Калтанский городской округ.

9. Кемеровский муниципальный округ.

10. Киселевский городской округ.

11. Краснобродский городской округ.

12. Ленинск-Кузнецкий городской округ.

13. Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ.

14. Междуреченский городской округ.

15. Мысковский городской округ.

16. Новокузнецкий муниципальный район.

17. Осинниковский городской округ.

18. Полысаевский городской округ.

19. Прокопьевский городской округ.

20. Прокопьевский муниципальный округ.

21. Тайгинский городской округ.

22. Таштагольский муниципальный район.

23. Тисульский муниципальный район.

24. Тяжинский муниципальный округ.

25. Юргинский городской округ.





Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22 июня 2020 г. № 94-рг

Список муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в которых пройдут праздничные салюты в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Анжеро-Судженский городской округ.

2. Беловский городской округ.

3. Беловский муниципальный район.

4. Березовский городской округ.

5. Город Кемерово.

6. Ижморский муниципальный округ.

7. Калтанский городской округ.

8. Кемеровский муниципальный округ.

9. Крапивинский муниципальный округ.

10. Краснобродский городской округ.

11. Мариинский муниципальный район.

12. Междуреченский городской округ.

13. Мысковский городской округ.

14. Новокузнецкий городской округ.

15. Новокузнецкий муниципальный район.

16. Осинниковский городской округ.

17. Полысаевский городской округ.

18. Прокопьевский муниципальный округ.

19. Тайгинский городской округ.

20. Таштагольский муниципальный район.

21. Тисульский муниципальный район.

22. Топкинский муниципальный округ.

23. Тяжинский муниципальный округ.

24. Чебулинский муниципальный округ.

25. Юргинский городской округ.

26. Юргинский муниципальный округ.

27. Яшкинский муниципальный округ.

28. Яйский муниципальный округ.







