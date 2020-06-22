МЧС России будет функционировать в усиленном режиме с 23 по 25 июня

Три июньских дня, в период проведения Парада Победы, МЧС России проведет в усиленном режиме несения службы. Речь о сотрудниках ведомства, которые относятся к органам управления и силам постоянной готовности. Об этом сегодня было объявлено на еженедельном селекторном совещании в Национальном антикризисном центре.

На совещании было доложено также, что сейчас оперативными дежурными сменами в соответствии с прогнозом ведется непрерывный мониторинг погоды и в целом ситуации с неблагоприятными погодными явлениями. Также разработаны более 3500 рекомендаций, своевременно доведены до всех органов управления более 220 моделей развития обстановки.

- "Особый противопожарный режим" действует на всей территории 33 субъектов, в 21 - частично. На контроле МЧС России находится защита населенных пунктов и объектов экономики. За отчетный период выявлено более 1200 термических точек. На территории 10 субъектов продолжают действовать 139 очагов пожаров на площади активного горения более 700 гектаров, - такие цифры прозвучали сегодня на селекторе в МЧС.