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На "Союзмультфильме" объяснили, зачем перезапускают "Ну, погоди!"

Новости
    22.06.2020, 17:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Уже во втором полугодии состоится премьера ребута культовой советской анимационной серии "Ну, погоди!"

Фото: youtube.com/ Царевны
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Франшизе обещаны 52 новых эпизода, к делу приобщены свежие персонажи и вообще всё там будет свежее, модное и актуальное. Вплоть до того, что из привязок к оригиналу останется лишь молчаливое преследование Зайца одержимым Волком. Который по такому случаю даже бросил курить.

Напомним. Ранее всё это студия "Союзмультфильм" уже проделала с серией про обитателей д. Простоквашино и окрест. Вызвав массу вопросов. Причем чем дальше, тем гуще вопросы эти плодились и размножались.

Итак, зачем же столь радикально переделывать мультфильмы, искренне любимые минимум двумя поколениями зрителей?

Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев объяснил: а чтобы не забывали. Параллельно напомнив: на студии и оригинальные мультфильмы, а не "перепевки", тоже рисуют. "Просто так получается, что все сначала узнают про то, что мы что-то пытаемся сделать новое со старым", - рассказал Машковцев в беседе с KP.RU.

Меж тем у студии "на десяток идей новых проектов приходится какое-то одно возрождение". Но "память так устроена, что если все время не напоминать о том, что было что-то старое и хорошее, оно потом вымывается".

Фото: kinopoisk.ru
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Поэтому данный "некий перезапуск" "Ну, погоди!" - "это в том числе и способ напомнить о том, что было хорошее старое".

"В коллекции "Союзмультфильма" 1300 наименований фильмов? Сколько из них вы помните сейчас?" - задает здесь здравый вопрос Машковецев. (Да, действительно…)

По словам директора, в случае с "Ну, погоди!" создатели хотели "от классического образа дистанцироваться, так как он канонический", поэтому им сейчас "достаточно сложно что-то построить, как это ни странно". Ведь каждый раз они теперь будут "попадать на сравнение с классическими сериями".

Отсюда - все эти поиски способа "дистанцироваться от классиков", при этом оставшись в рамках "использования самого этого механизм клоунады", - уточняет директор студии.

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