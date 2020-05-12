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Новое "Простоквашино" посмотрели свыше 165 миллионов раз

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    12.05.2020, 12:52
Текст:   Козьма Лоханкин

Стартовавший в 2018 году мультсериал "Простоквашино", перезапуск культовых советских серий на основе произведений Эдуарда Успенского, пользуется заметной популярностью - все 30 серий в совокупности собрали 165 миллионов просмотров. Об этом сообщает в своём Telegram-канале РИА Новости.

По данным "Союзмультфильма", "Простоквашино" наряду с "Оранжевой коровой" стало самым популярным мультсериалом среди россиян в ходе режима самоизоляции.

Премьера тридцатой серии "Простоквашина" под названием "Доить или не доить" состоялась 24 апреля. На сегодняшний день она собрала уже свыше 1,7 млн просмотров. Эпизод стал заключительным в первом сезоне мультсериала.

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