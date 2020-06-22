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Зверей-героев перезапуска "Ну, погоди!" пообещали оставить немыми

Новости
    22.06.2020, 17:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В новых эпизодах анимационного культа советских времен "Ну, погоди!", которому пообещали прирост за счет 52 свежих серий, кое-что останется незыблемым.

Фото: kinopoisk.ru
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Как рассказал KP.RU директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, несмотря на то, что франшиза значительно обновится, станет модной и актуальной, натюнингованная совершенно невиданными ранее персонажами, вся эта публика соблюдет канон оригинала - тамошние звери по-прежнему будут в основном немыми.

Напомним: в оригинале герои лишь издавали разного рода междометия, смешки, хихиканья, тарахтения, отдельные возгласы и покряхтывание. На фоне чего горделиво высился лишь умеющий более осмысленно общаться Волк. Впрочем, тоже крайне лаконично, на уровне Грута из команды Стражей Галактики - потерпев очередное фиаско, Волк голосом Анатолия Папанова однообразно выкрикивал: "Ну, погоди!".

"Это как раз один из законов жанра, что персонажи должны оставаться немыми", - пояснил директор студии. Заверив: создатели ребута будут придерживаться этого принципа "по максимуму".

При этом подчеркнуто, что в остальном перед авторами новых эпизодов была поставлена задача "как можно сильнее дистанцироваться от классических образов Волка и Зайца".

Фото: instagram.com/ cvialet_art
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И, кстати, до сих пор неизвестно, как будут они будут выглядеть. Ведь тот образ Волка, что ранее просочился в Сеть - это всего лишь один из полусотни возможных вариантов дизайна хищника-недотёпы.

Тогда как вот с совершенно новыми персонажами ситуация яснее - с Барсуком Тимом, хакером Ежиком Шу и Косулей Улей общественность уже ознакомили. (И от них общественность слегка скривило.)

Премьера ребута намечена на второе полугодие.

Перед тем сообщалось, что в ребуте сериала неудачник и прощелыга Волк бросит курить.

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