На "Союзмультфильме" объяснили, зачем в "Ну, погоди!" новые персонажи

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев пояснил, зачем в грядущий перезапуск легендарного анимационного сериала "Ну, погоди!" вводят новых героев.

Напомним: ранее были презентованы персонажи, в оригинальных историях отсутствовавшие: крайне спортивного вида "фитнес-няша" косуля, хакер-ежик и барсук.

Естественно, новаторство вызвало у общественности неоднозначную реакцию. Но Машковцев считает, что шаг данный чрезвычайно важен, так как франшиза нуждается в обновлении. Что уже было ранее предпринято в отношении, например, "Простоквашина".

При этом директор студии подчеркнул в беседе с KP.RU: создатели новых эпизодов "постарались дистанцироваться от старых сюжетов и привнести в картину новые и оригинальные идеи".

Перед вами новые герои «Ну, погоди!»: барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу.



В «Союзмультфильме» рассказали, что серии с ними появятся уже в этом году, в первом сезоне выйдут 26 эпизодов по 7 минут pic.twitter.com/dgtXJiE1h4 — НТВ (@ntvru) June 18, 2020

И никаких временных привязок к классическим эпизодам в ребуте не будет.

Тем не менее "использование самого механизма клоунады" останется - "есть два персонажа, где один догоняет, а другой убегает". "И это легко рассказывать именно с помощью образов Волка и Зайца", - уточнил Машковец.

В качестве углубленного анализа корня антагонизма Волка и Зайца он напомнил, что изначально серия по жанру - "это басня, животных должно быть много". И они все "разных типажей". Так что "переиначивать типажи старых персонажей было бы достаточно странно".

Поэтому "добрый Барсук Тим, умный хакер Ежик Шу и веселая Косуля Уля", по задумке создателей, и "будут нести новые стереотипы" в актуально посвежевшей серии.

Ранее сообщалось, что Волк бросит курить.