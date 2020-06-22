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22.06.2020 19:19
Рубрика: Власть

Вирус бьет по паспорту

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Как ожидается, правительство скоро утвердит уточненные в связи с пандемией паспорта национальных проектов. Поручение подготовить предложения на этот счет давал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Глава минфина Антон Силуанов подчеркивал, что в тех случаях, когда своевременная реализация каких-либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, запланированные на них деньги должны перераспределяться на другие приоритетные направления, а не превращаться в неиспользованные остатки. В связи с COVID-19 у правительства появилось право производить такое перераспределение в 2020 году без внесения поправок в закон о бюджете.

Фото: iStock
Сформированный нацпроектами внутренний спрос превысит 6 триллионов рублей

Суть корректировок нацпроектов до их утверждения ведомства-кураторы не раскрывают, однако они частично были предусмотрены проектом плана восстановления экономики, чья доработанная версия на днях была направлена президенту. В первую очередь "усиление" коснется инфраструктурных проектов, строительства, которые дают мультипликативный эффект по цепочке поставщиков и за это в кризисы неизменно получают дополнительный бюджетный импульс. Так, проект плана восстановления предполагал реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" за четыре года вместо пяти (а это подразумевает увеличение ежегодного финансирования), выделение в 2020-2021 годах 100 млрд руб. для опережающего строительства инфраструктуры и других объектов.

Предполагается, что общий объем запланированных на нацпроекты средств как минимум не уменьшится: для поддержки экономики правительство готово к дефициту федерального бюджета в размере почти 6% ВВП (свыше 6 трлн руб.). Впервые в кризис государство увеличивает общие расходы и не сокращает инвестиционные планы. Бюджетные инвестиции должны помочь преодолеть последствия "идеального шторма", в который попала экономика в марте, тогда как крупнейшие компании, напротив, сокращают свои инвестпрограммы.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Зубков
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минфин Национальные проекты 2019-2024

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