Глава минфина Антон Силуанов подчеркивал, что в тех случаях, когда своевременная реализация каких-либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, запланированные на них деньги должны перераспределяться на другие приоритетные направления, а не превращаться в неиспользованные остатки. В связи с COVID-19 у правительства появилось право производить такое перераспределение в 2020 году без внесения поправок в закон о бюджете.

Суть корректировок нацпроектов до их утверждения ведомства-кураторы не раскрывают, однако они частично были предусмотрены проектом плана восстановления экономики, чья доработанная версия на днях была направлена президенту. В первую очередь "усиление" коснется инфраструктурных проектов, строительства, которые дают мультипликативный эффект по цепочке поставщиков и за это в кризисы неизменно получают дополнительный бюджетный импульс. Так, проект плана восстановления предполагал реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" за четыре года вместо пяти (а это подразумевает увеличение ежегодного финансирования), выделение в 2020-2021 годах 100 млрд руб. для опережающего строительства инфраструктуры и других объектов.

Предполагается, что общий объем запланированных на нацпроекты средств как минимум не уменьшится: для поддержки экономики правительство готово к дефициту федерального бюджета в размере почти 6% ВВП (свыше 6 трлн руб.). Впервые в кризис государство увеличивает общие расходы и не сокращает инвестиционные планы. Бюджетные инвестиции должны помочь преодолеть последствия "идеального шторма", в который попала экономика в марте, тогда как крупнейшие компании, напротив, сокращают свои инвестпрограммы.