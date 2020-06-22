Названы самые угоняемыми автомобили во время карантина

Toyota, Kia и Hyundai по-прежнему в лидерах по угонам. Страховщики подсчитали убытки, причиненные автоворами, во время карантина. У каждого страховщика картина получилась своя.

Как сообщают РИА Новости, в "МАКСе", "Страховом доме ВСК" и в "Согласии" рассказали, что по сравнению с апрелем число угонов не изменилось. В "РЕСО-Гарантии" зафиксировали рост в полтора раза, а в "АльфаСтраховании", наоборот, снижение. При этом обе компании отметили, что особо неблагоприятная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где не было жестких ограничений на передвижение, но Москва догоняет северную столицу по числу заявлений.

Так или иначе, самые угоняемые бренды автомобилей остаются прежними. Среди конкретных моделей страховщики назвали Kia Optima, Toyota Camry, Hyundai Tucson, также были эпизоды с угонами Lexus.

В целом в апреле-мае число угонов снизилось в 2 раза по сравнению с февралем-мартом, отмечают страховщики. Но ожидают, что в ближайшее время повысится число аварий, потому что у водителей был перерыв в вождении. Плюс пойдут заявления по мелким убыткам, которые клиенты откладывали до выхода из самоизоляции.

Страховщики предполагают, что число угонов начнет расти, но в июне будет еще на уровне апреля. Возвращение к средним показателям заявленных угонов, которые были в последние полгода до карантина, страховщики ожидают только с сентября.