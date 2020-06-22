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22.06.2020 12:25
Рубрика: Легковые авто

Названы самые угоняемыми автомобили во время карантина

Текст: Владимир Баршев
Toyota, Kia и Hyundai по-прежнему в лидерах по угонам. Страховщики подсчитали убытки, причиненные автоворами, во время карантина. У каждого страховщика картина получилась своя.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщают РИА Новости, в "МАКСе", "Страховом доме ВСК" и в "Согласии" рассказали, что по сравнению с апрелем число угонов не изменилось. В "РЕСО-Гарантии" зафиксировали рост в полтора раза, а в "АльфаСтраховании", наоборот, снижение. При этом обе компании отметили, что особо неблагоприятная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где не было жестких ограничений на передвижение, но Москва догоняет северную столицу по числу заявлений.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Так или иначе, самые угоняемые бренды автомобилей остаются прежними. Среди конкретных моделей страховщики назвали Kia Optima, Toyota Camry, Hyundai Tucson, также были эпизоды с угонами Lexus.

В целом в апреле-мае число угонов снизилось в 2 раза по сравнению с февралем-мартом, отмечают страховщики. Но ожидают, что в ближайшее время повысится число аварий, потому что у водителей был перерыв в вождении. Плюс пойдут заявления по мелким убыткам, которые клиенты откладывали до выхода из самоизоляции.

Страховщики предполагают, что число угонов начнет расти, но в июне будет еще на уровне апреля. Возвращение к средним показателям заявленных угонов, которые были в последние полгода до карантина, страховщики ожидают только с сентября.

#Toyota #Hyundai #Kia #Lexus