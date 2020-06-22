Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении в День памяти и скорби общероссийской минуты молчания. Она будет проходить ежегодно 22 июня в 12.15 по московскому времени на всей территории России.

Впервые акция прошла сегодня, в понедельник. Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и пообщался с ветеранами.

День памяти и скорби был как памятная дата был официально введен в России в 1996 году указом Бориса Ельцина, который на тот момент являлся главой государства.